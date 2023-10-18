Dolar
27.97
Euro
29.58
Altın
1,940.91
ETH/USDT
1,567.80
BTC/USDT
28,388.00
BIST 100
8,115.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan vatandaşlar, İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto ediyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadesini kullandı.

Şerife Çetin  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı

New York

Blinken, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesindeki 'patlama' nedeniyle derin üzüntü" duyduğun belirten Blinken, ABD'nin sivil hayatın korunmasını savunduğunu kaydetti.

Blinken, mesajında, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadesine yer verdi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği belirtilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama kararları Resmi Gazete'de
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili iddialara yalanlama
Siyasi parti genel başkanları, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki gösterdi
Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için camilerde sela okunacak
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü el-Kudra: Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez

Gazze'deki hastaneye atılan bombada belirtiler MK-84'ü işaret ediyor

Arap Birliği, İsrail’in hastane saldırısının ardından 3 günlük yas ilan etti

Arap Birliği, İsrail’in hastane saldırısının ardından 3 günlük yas ilan etti
İsrail'in Gazze'de saldırdığı el-Ehli Baptist Hastanesi 141 yıldır hizmet veriyor

İsrail'in Gazze'de saldırdığı el-Ehli Baptist Hastanesi 141 yıldır hizmet veriyor
İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırısı organize devlet terörüdür

İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırısı organize devlet terörüdür
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet