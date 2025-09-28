ABD'nin Michigan eyaletinde kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
ABD'nin Michigan eyaletindeki bir kilisede pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Michigan
Michigan polisi, Grand Blanc kentindeki bir kilisede pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Polis, 40 yaşlarındaki bir saldırganın aracıyla kilisenin kapısına geldiğini, ardından ayine katılanlara ateş açtığını ifade etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklayan polis, olayın ardından kilisede yangın çıktığını, bu nedenle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini kaydetti.
ABD’nin Michigan eyaletinde, Grand Blanc kentindeki bir kilisede pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 28, 2025
Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı https://t.co/m83EA5W3F7 pic.twitter.com/tEL73H1Pi3
Polis, saldırganın olayın ardından iki polis memuru tarafından etkisiz hale getirilmek için öldürüldüğünü duyurdu.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis kilisedeki yangının saldırgan tarafından kasten çıkarıldığından şüphelendiklerini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.