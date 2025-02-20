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Dünya

ABD’de, sınır güvenliği personelinin katil zanlısı olan LaSota, kefaletsiz yargılanacak

ABD'de, sınır güvenliği personeli David Maland'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin katil zanlısı ve Zizian adlı "tarikatın lideri" olduğu iddia edilen Jack LaSota'nın kefaletsiz yargılanacağı belirtildi.

Mücahit Oktay  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
ABD’de, sınır güvenliği personelinin katil zanlısı olan LaSota, kefaletsiz yargılanacak

New York

Maryland'deki mahkemede, Eyalet Başsavcısı James Elliott, Maland ve diğer 5 kişinin katil zanlısı ve kült tarzı suç örgütü "Zizian"ın elebaşı olduğu tahmin edilen LaSota'nın, ilk duruşmasında, kefaletsiz yargılanmasını istedi.

Elliot, LaSota'nın, kaçma riski olduğunu ve kamu güvenliğini tehlikeye attığı yönündeki endişelerinden dolayı, kefaletle tutuksuz yargılanmasının uygun olmadığına hükmetti.

Mahkeme belgelerinde LaSota'nın "son yıllarda birden fazla cinayetle bağlantısı olan ve Zizian olarak bilinen aşırılıkçı bir grubun lideri sayıldığı" bilgilerine yer verildi.

Öte yandan Maryland polisinin yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki LaSota'nın, 32 yaşındaki Michelle Zajko ve 26 yaşındaki Daniel Blank ile birlikte gözaltına alındığı, LaSota'nın Kanada sınırındaki ABD ajanının (Maland) ölümüyle de bağlantısı olduğu teyit edildi.

ABD medyasında, Zajko'nun satın aldığı iki silahın, 20 Ocak'ta Vermont'ta trafik denetimi sırasında durdurulan bir araçta, Maland'ın öldürülmesiyle bağlantılı olarak ele geçirildiği, şiddet yanlısı Zizian üyelerinin çoğunun, internette tanışan 20'li ve 30'lu yaşlarda olduğu vurgulandı.

Polisin önceki açıklamasında, zanlının mülke izinsiz girme ve araçta silah bulundurma gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğu, ayrıca 6 farklı cinayetle bağlantılarının bulunduğu aktarılmıştı.

Gözaltına alınmamak için direnen zanlıların, mühimmat ve silah takılı kemer ile siyah elbise giydikleri, kamyonlarında ise bir tüfek ve tabanca bulundurdukları belirtilmişti.

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