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Dünya

ABD'de kült tarzı suç örgütü "Zizian"ın elebaşısı ve 1 üyesi tutuklandı

ABD'nin Maryland eyaletinde, sınır güvenliği personelinin öldürülmesinden sonra gündeme gelen, kült tarzı suç örgütü "Zizian"ın elebaşısı olduğu tahmin edilen Jack LaSota ve 1 üyesi tutuklandı.

Yasin Yorgancı  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
ABD'de kült tarzı suç örgütü "Zizian"ın elebaşısı ve 1 üyesi tutuklandı

Ankara

Maryland eyalet polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, LaSota ile birlikte ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Media bölgesinde bulunan Michelle Zajko'nun da tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, LaSota'nın ve Zajko'nun başkasının mülküne izinsiz girme ve araçta silah bulundurmakla suçlandığı ifade edildi.

"Zizian" üyelerinin 20 Ocak'ta Kanada sınırında, ABD sınır güvenliği personeli David Maland'ın ölümüne ve Vermont, Pensilvanya ile California eyaletlerindeki toplam 5 cinayete karışmış olabilecekleri aktarılan açıklamada, amacının "kesin olarak" belli olmadığı kaydedilen "Zizian" üyelerinin, "radikal veganlıktan yapay zekaya" kadar çeşitli konularda internet üzerinden yazı yayımladıkları bildirildi.

Açıklamada, LaSota'nın internette "Ziz" adıyla, "beynin iki lobunun farklı değerlere ve cinsiyetlere sahip olabileceği", "bu yüzden genelde birbirlerini öldürmek istediklerini" savunduğu şiddet içerikli yazılar yayımladığı belirtildi.

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