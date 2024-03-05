Dolar
31.65
Euro
34.35
Altın
2,131.57
ETH/USDT
3,780.00
BTC/USDT
67,556.00
BIST 100
8,866.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Abidjan’da Fildişi Sahili Senato Başkanı Kandia Kamissoko Camara ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya’da “Selçuklu Belediyesi Sille İlkokulu Açılışı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

ABD başkanlık yarışındaki "Süper Salı"da 15 eyalette ön seçimler için oy kullanma işlemi başladı

ABD başkanlık yarışında Demokrat Biden ile Cumhuriyetçi Trump'ın seçmen nezdindeki güçlü pozisyonlarını net şekilde ortaya koyması beklenen ve "Süper Salı" olarak bilinen 15 eyaletteki ön seçimler için oy kullanma işlemi başladı.

Hakan Çopur  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
ABD başkanlık yarışındaki "Süper Salı"da 15 eyalette ön seçimler için oy kullanma işlemi başladı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Ankara

ABD başkanlık yarışında geri sayım sürerken Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçmen nezdindeki güçlü pozisyonlarını net şekilde ortaya koyması beklenen ve "Süper Salı" olarak bilinen 15 eyaletteki ön seçimler için oy kullanma işlemi başladı.

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek 60. Başkanlık Seçimleri için takvimler işlerken 15 eyalet ile bağlı bir bölgede seçmenler, aday adayları için tercihlerini yapacak.

ABD başkanlık yarışında 15 eyalet

Alabama, Alaska (Cumhuriyetçi Parti), Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont ve Virginia eyaletleri ile bağlı bölge Amerikan Samoası'nda (Demokrat Parti) seçmenler bugün sandık başına gidiyor.

Iowa'da 15 Ocak'ta başlayan ve Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının kendi partileri içinde başkan adayı olmak için yarıştığı ön seçim süreci, 8 Haziran'da sona erecek.

Daha sonra 15-18 Temmuz'da Cumhuriyetçi Partinin Milwaukee'deki parti kongresinde, 19-22 Ağustos'ta ise Demokrat Partinin Chicago'daki parti kongresinde partilerin başkan adayları resmen belirlenip açıklanacak.

AA'nın Washington DC, Virginia, North Carolina ve Texas'taki ön seçimleri yerinde takip edeceği bugün, Amerikan kamuoyunun gözü Trump'ın alacağı sonuca çevrilmiş durumda.

Neden "Süper Salı" deniyor?

ABD'de başkanlık seçimleri geleneksel olarak salı günü yapıldığı ve eyaletlerin çoğunda da "primary" denen ön seçimler salı günü yapıldığı için en fazla sayıda eyaletin seçimlerinin toplandığı bugüne "Süper Salı" (Super Tuesday) deniyor.

1984'teki başkanlık seçimlerinden bu yana Amerikan siyasetinde yer eden ve her yıl şubat sonu ya da mart başında eyaletlerin seçim takvimine göre belirlenen "Süper Salı"da toplam delegelerin yaklaşık 3'te 1'i aday adayları arasında dağılıyor.

Bu nedenle "Süper Salı"dan galip çıkan isimlerin kendi partilerinin başkan adaylığını kazanmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Demokratlarda mevcut Başkan Joe Biden'ın adaylığı zaten belli olduğu ve sadece ağustos ayındaki parti kongresi beklendiği için bu yıl tüm gözler Trump'a çevrilmiş durumda.

Rakibi Nikki Haley'nin açık ara önünde bulunan Trump'ın "Süper Salı"dan rahat ve kesin bir galibiyetle çıkması ve Biden'ın başkanlıktaki rakibi konumunu netleştirmesi bekleniyor.

Eyaletlerde anketler ne söylüyor?

ABD'de ön seçim sürecini takip eden güncel anket sonuçlarına göre Trump, Alabama'da yüzde 80'lere varan seçmen desteğiyle Haley'nin açık ara önünde gözüküyor. Benzer şekilde Arkansas'ta da rakipsiz durumda olan Trump, California'da yüzde 55, Minnesota'da yüzde 76, North Carolina'da yüzde 45 ve Virginia'da ise yüzde 55 düzeyinde yarışı önde götürüyor.

Güney eyaletlerinden Oklahoma, Tennessee ve Utah'ta rakipsiz durumda bulunan Trump'a, ülkenin en büyük eyaletlerinden Texas'taki Cumhuriyetçi seçmen desteği ise yüzde 75 seviyesinde.

Halen yarışı bırakmayan Haley ise söz konusu tüm eyaletlerde yüzde 10 ila 15 düzeyinde ılımlı Cumhuriyetçilerle bağımsızların desteğini almış gözüküyor.

Demokratlarda ise Biden zaten aday adaylığını açıkladığı ve ciddi bir rakibi de olmadığı için esasen tüm bu ön seçim sürecini biraz da "formalite" olarak geçiriyor.

Eyaletlerde delege sayıları

Gerek Demokrat Partide gerek Cumhuriyetçi Partide uzun yıllardır "Süper Salı"nın galibi olan isimlerin, o yılki yarışta partilerinin başkan adayı olmayı başardıkları görülüyor.

Bu yılki "Süper Salı"da Cumhuriyetçi Partinin 874 delegesi, Demokrat Partinin ise 1439 delegesinin hangi aday adayına gideceği belirlenecek.

Cumhuriyetçilerde Trump'ın bugüne dek yapılan ön seçimlerde topladığı delege sayısı 244 iken rakibi Haley ise sadece 24 delege kazanabilmiş durumda. Trump'ın bugünkü seçimlerle üstünlüğü net bir şekilde ortaya koyması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vakıflar Genel Müdürlüğünün güneş enerjisi santraliyle yılda 5 milyon lira tasarruf sağlanacak
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadele için denetimlerini artırması BM raporunda yer aldı
Bakan Ersoy: 2024'te Almanya bazında 7 milyon (turist) sayısını geçmeyi umuyoruz
Kırklareli ve Edirne'de aralıklarla sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

ABD başkanlık yarışındaki "Süper Salı"da 15 eyalette ön seçimler için oy kullanma işlemi başladı

ABD başkanlık yarışındaki "Süper Salı"da 15 eyalette ön seçimler için oy kullanma işlemi başladı

ABD Yüksek Mahkemesi, Texas'ta göçmenlerin gözaltına alınmasını öngören yasayı askıya aldı

GÖRÜŞ- ABD başkanlık seçiminin "kararsızları" kim?

GÖRÜŞ- ABD ve İran'ın milis güçlerle Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırma politikası

GÖRÜŞ- ABD ve İran'ın milis güçlerle Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırma politikası
ABD başkanlık yarışında 15 eyalet "Süper Salı"da sandık başına gidiyor

ABD başkanlık yarışında 15 eyalet "Süper Salı"da sandık başına gidiyor
NBA'de Bulls, 22 sayı geriden gelerek Kings'i 113-109 yendi

NBA'de Bulls, 22 sayı geriden gelerek Kings'i 113-109 yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet