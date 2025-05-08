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Dünya

Rümeysa Öztürk, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu personelince 9 Mayıs'ta ziyaret edilecek

ABD’de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ün 9 Mayıs'ta Houston Başkonsolosluğu yetkililerince ziyaret edilmesi planlanıyor ve mahkeme kararıyla 14 Mayıs'a kadar Vermont'a nakledilmesine karar verildi.

Can Efesoy  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Rümeysa Öztürk, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu personelince 9 Mayıs'ta ziyaret edilecek

Ankara

AA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 25 Mart akşamı ABD'nin Massachusetts eyaletinde arkadaşlarıyla iftara giderken, yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınan Rümeysa Öztürk ile ilgili gelişmeler, gözaltına alındığı ilk günden bu yana Dışişleri Bakanlığı tarafından yakından izleniyor.

Bakanlık kaynakları, konuya ilişkin, "New York'taki Federal İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi bugün (7 Mayıs'ta) verdiği kararında, ABD hükümetinin, Vermont Federal Bölge Mahkemesinin Öztürk'ün Louisiana'dan Vermont'a getirilmesi emrinin durdurulması yönündeki talebini reddetmiş, vatandaşımızın gözaltına alınmasına karşı başvurusunun görüşülmesi için Vermont'un uygun yargı yeri olduğunu belirtmiş, ayrıca, Öztürk'ün Vermont'a naklinin, hükümetin göçmenlik yasalarını uygulamasına engel olmayacağını belirtmiş ve vatandaşımızın Vermont'a nakil emrinin 14 Mayıs 2025 tarihine kadar hükümet tarafından yerine getirilmesini emretmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, Öztürk'e, gözaltında tutulduğu Louisiana'daki göç merkezinde, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu personelince 9 Mayıs'ta bir ziyaret gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü aktararak, Öztürk'e bundan sonra da her türlü Konsolosluk desteğinin sağlanacağını kaydetti.

Öztürk hakkında devam eden hukuki süreçler kapsamında, Vermont Federal Bölge Mahkemesinin 18 Nisan'da açıkladığı Öztürk'ün Vermont'a nakledilmesi yönündeki kararına ilişkin olarak ABD hükümeti temyize başvurmuştu.

Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınması

Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı Massachusetts’te arkadaşlarıyla iftara giderken, yüzleri maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" olarak nitelediği ve İsrail karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdüğü 300’den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini bildirmişti.

ABD’li federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı geçici durdurma kararı vermişti.

Öztürk’ün öğrenim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etmişti.

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