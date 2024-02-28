Dolar
31.18
Euro
33.73
Altın
2,028.86
ETH/USDT
3,267.40
BTC/USDT
57,383.00
BIST 100
9,137.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Michigan'daki ön seçimleri kazanan Biden'a ABD'li Müslümanlar "kararsız" seçeneği ile güçlü mesaj verdi

ABD'deki seçim yarışında Michigan'daki ön seçimleri Demokratlarda Biden, Cumhuriyetçilerde ise Trump rahat kazanırken, ABD'li Müslümanlar, Gazze politikasına tepki gösterdikleri Biden'a oylarını "kararsız" seçeneğinden yana kullanarak mesaj verdi.

Hakan Çopur, Dilara Karataş, Ecem Şahinli Ögüç  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Michigan'daki ön seçimleri kazanan Biden'a ABD'li Müslümanlar "kararsız" seçeneği ile güçlü mesaj verdi Fotoğraf: Mostafa Bassim/AA

Washington DC

ABD'de başkanlık seçimi yarışında Michigan'daki ön seçimleri Demokratlarda Joe Biden, Cumhuriyetçilerde ise Donald Trump rahat kazanırken Amerikalı Müslümanlar, Gazze politikasına tepki gösterdikleri Biden'a oylarını "kararsız" seçeneğinden yana kullanarak mesaj verdi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken Michigan eyaletinde yapılan ön seçimin kesin olmayan sonuçları açıklandı.

Oy sayımının sürdüğü ön seçimlerde Demokrat aday adayları arasında Biden yüzde 81,3 oyla ön seçimi kazanırken yüzde 12,8'e ulaşan "kararsız" oy oranı dikkati çekti.

Biden'ın Gazze politikasına tepkilerini sandıkta göstermek üzere harekete geçen Michigan'daki Amerikalı Müslüman ve Arap toplumu, eyaletteki ön seçimlerde 75 binden fazla "kararsız" oy kullanılmasını sağladı.

Oy sayımı sürerken eyalette Biden'ın aldığı oylar 482 bine ulaşırken, Cumhuriyetçi aday adayları arasında Trump, yaklaşık yüzde 68 oya ulaşarak en yakın rakibi Nikki Haley'nin yaklaşık yüzde 27 oy oranında kaldığı geceyi galibiyetle noktaladı.

Oy sayımının devam ettiği Cumhuriyetçilerde Trump'ın 646 bin oyu geçtiği, Haley'in ise yaklaşık 253 bin oy aldığı belirtildi.

ABD başkanlık seçimlerinde açıkladığı sonuçlar referans kabul edilen Associated Press (AP) haber ajansı, mevcut oy dağılımı ışığında Biden'ın Demokrat Partide, Trump'ın ise Cumhuriyetçi Partide ön seçimleri kazandığını duyurdu.

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan Biden, yaptığı açıklamada, seçmenlerine teşekkür ederek "kararsız" oylar konusunda sessiz kaldı.

Trump'ın intikam aradığını vurgulayan Biden, "Donald Trump, bizi geçmişe sürüklemekle tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçilerin seçimini kazanan Trump da seçmenlerine teşekkür ederek tahmin ettiğinden daha yüksek oy aldığını dile getirdi.

Trump, "Michigan'ı kazandık. Her şeyi kazanırız." diyerek başkanlık seçimlerini kazanacağını ifade etti.

Kararsız oylar tahminlerin üzerinde

Büyük çoğunluğunun genç Arap ve Müslümanların oluşturduğu Demokratları "kararsız" oy vermeye çağıran "Listen to Michigan" isimli kampanya lideri Layla Elabed, yaptığı açıklamada, oyların beklenenin üzerine çıktığını ve başarılı bir kampanya yürüttüklerini belirtti.

Elabed, "Biz Filistin destekçisiyiz ve Başkan Biden'dan harekete geçmesini talep ediyoruz. Kalıcı ateşkes sağlayın ve 2024'te soykırıma finans sağlayan koşulsuz silah yardımınızı durdurun." çağrısında bulundu.

Michigan eyaletinin Dearborn bölgesi Belediye Başkanı Abdullah Hammoud da "Çocukların ölmesini görmekten yorulduk. Çocukları beslemek için yeterli gıdası olmayan anneleri duymaktan yorulduk." diyerek ABD'nin vergileriyle okulların, mülteci kampların ve hastanelerin bombalandığını vurguladı.

Filistinli Demokrat vekil, Gazze politikasından dolayı Biden'a oy vermedi

Michigan'dan ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen ve bu yılki seçimlerde yeniden yarışa girecek olan Filistin asıllı vekil Tlaib de kendi bölgesinde oy kullandı.

Oy işlemiyle ilgili yaptığı video paylaşımında Biden lehine değil, "kararsız oy" seçeneğine oy attığını belirten Tlaib, "Bugün salona girip Demokrat Parti pusulasında 'kararsız oy' kullandığım için gururluyum. Demokrasimizi korumamız lazım. Michigan'daki Demokratların yüzde 74'ü (Gazze'de) ateşkesi desteklerken, Başkan Biden bizi duymuyor. Bu durumda bizim demokrasiyi kullanarak 'bizi dinle, Michigan'ı dinle' dememizin yolu bu." ifadelerini kullandı.

Biden'ın eyaletteki ön seçimleri rahat kazanması beklenirken, kararsız oyların ne kadar orana ulaşacağı ise merak konusu.

Eyalette Arap kökenli Hıristiyan ya da Müslüman veya farklı etnik kökenlerden Amerikalı Müslüman 300 binden fazla seçmenin olduğu belirtiliyor.

2020 yılındaki başkanlık seçimlerinde Biden Michigan'da yaklaşık 150 bin oy farkıyla kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına 41 kez dalış yapıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Bingöl'de çığ altında kalan kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Michigan'daki ön seçimleri kazanan Biden'a ABD'li Müslümanlar "kararsız" seçeneği ile güçlü mesaj verdi

Michigan'daki ön seçimleri kazanan Biden'a ABD'li Müslümanlar "kararsız" seçeneği ile güçlü mesaj verdi

BMGK'deki Gazze oturumunda, ABD ve Rus temsilci atıştı

Biden ile Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Johnson arasında Ukrayna anlaşmazlığı

Netanyahu'dan, Biden'ın "masumların öldürülmesi İsrail'e desteği azaltabilir" açıklamasına yanıt

Netanyahu'dan, Biden'ın "masumların öldürülmesi İsrail'e desteği azaltabilir" açıklamasına yanıt
ABD'de, şubat ayında beklentilerin çok üzerinde sıcaklıklar yaşanıyor

ABD'de, şubat ayında beklentilerin çok üzerinde sıcaklıklar yaşanıyor
Müslüman Amerikalılar, İsrail'e destek veren Biden'ın Michigan'daki ön seçimde kaybetmesini istiyor

Müslüman Amerikalılar, İsrail'e destek veren Biden'ın Michigan'daki ön seçimde kaybetmesini istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet