WSJ: İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırısında 5 ABD yakıt ikmal uçağı hasar gördü
İran'ın, Suudi Arabistan'da bulunan Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırılarında ABD Hava Kuvvetlerine ait 5 yakıt ikmal uçağının hasar gördüğü iddia edildi.
Ankara
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismi açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, son günlerde İran'ın Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırılarında ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağı yerdeyken vuruldu.
Saldırılarda can kaybı yaşanmadığını aktaran yetkililer, uçakların tamamen imha edilmediğini ancak hasar gördüğünü ve onarım çalışmalarının sürdüğünü öne sürdü.
Haberde, söz konusu gelişmenin ardından, ABD Hava Kuvvetlerine ait hasar gören ya da imha edilen yakıt ikmal uçağı sayısının yediye yükseldiği ileri sürüldü.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, İran'a yönelik operasyon kapsamında görev yapan iki KC-135 yakıt ikmal uçağından birinin Irak'ın batısında düştüğü ve uçakta bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedilmişti.
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi
AP’nin haberine göre saldırının ardından elçilik yerleşkesinden yoğun duman yükseldi.
Güvenlik kaynakları, füzelerden birinin büyükelçilik yerleşkesi içindeki helikopter pistine isabet ettiğini belirtti.
Irak merkezli "Shafaq News" ise güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırıda büyükelçiliğe ait C-RAM hava savunma sisteminin tamamen tahrip edildiğini öne sürdü.
İran, Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara 2 haftada en az 917 füze saldırısı düzenledi
ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alındı.
Anadolu Ajansı muhabirinin saldırıya uğrayan ülkelerin savunma bakanlıklarına ve enformasyon merkezlerini esas alarak derlediği bilgilere göre saldırılardan en fazla etkilenen ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.
BAE
BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin dün gün boyunca İran'dan fırlatılan 7 balistik füze ve 27 İHA'ya müdahale ettiği belirtildi.
Saldırıların başından bu yana, BAE savunma sistemlerinin 285 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1567 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.
Ülkeyi hedef alan saldırılarda şu ana kadar farklı uyruklardan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 141 kişinin yaralandığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca Savunma Bakanlığının devletin güvenliğini hedef alan her türlü tehdide karşı hazır ve teyakkuzda olduğu vurgulandı.
Kuveyt
Kuveyt Hükümeti Enformasyon Merkezi ve Kuveyt ordusunun yaptığı açıklamalara göre, İran saldırılarının başlangıcından bu yana 251 balistik füze ve 472 İHA engellendi.
Bahreyn
Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tarihten bu yana ülkeye yönelen 121 füze ve 193 İHA'nın savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, "bu acımasız saldırıların" İran tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, Bahreyn'in "terörist saldırılar" şeklinde nitelediği bu saldırı dalgasına karşı mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.
Katar
Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye 166 balistik füze, 75 insansız hava aracı ve 2 Su-24 savaş uçağıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Ürdün
Ürdün ordusu, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları sırasında ülkeye yönelen 60 füze ve 59 insansız hava aracından 108’inin imha edildiğini açıkladı.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke topraklarına yönelik en az 19 füze ve 249 insansız hava aracı saldırısı kaydedildiğini bildirdi.
Umman
Umman Sultanlığı ise 16 İHA ile hedef alındığını açıkladı.
İran ordusu ise savaşın başından bu yana ABD ve İsrail’e ait 500 askeri noktaya saldırı düzenlediklerini bildirerek, 700’den fazla İHA’nın kullanıldığını kaydetti.
İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre 28 Şubat’tan bu yana 60 stratejik hedefe ve ABD ile İsrail’in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi; 700'den fazla İHA ve yüzlerce füze kullanıldı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin, “bölge ülkeleriyle iyi komşuluk, ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostane ilişkilerin sürdürülmesini her zaman vurguladığını” ancak bunun “ABD ve İsrail’in askeri saldırılarına karşı kendini savunma hakkını ortadan kaldırmayacağını” söylemişti.
Hamas, İran’ı komşu ülkeleri hedef almamaya, bölge ülkelerini de işbirliğine çağırdı
Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, bölgede süren savaşın büyük kaygıyla takip edildiği belirtilerek, ABD-İsrail saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiği, ayrıca bölge ve dünya güvenliği ile barışını tehdit ettiği ifade edildi.
Açıklamada, İran’ın söz konusu saldırılara karşı uluslararası teamül ve hukuk çerçevesinde mevcut tüm imkanlarla karşılık verme hakkı bulunduğu vurgulandı.
Hamas, “İslam ümmetinin ve bölgenin çıkarının bu savaşın durdurulmasında” olduğunu belirterek, tüm devletler ve uluslararası kuruluşlara çatışmaların derhal sona erdirilmesi için çalışma çağrısı yaptı.
Açıklamada, İran’a komşu ülkelerin hedef alınmaması istenirken, bölge ülkelerine de “ABD-İsrail saldırganlığını durdurmak için ortak hareket etme” çağrısında bulunuldu.
İran basınına göre Kirman eyaletinde ABD-İsrail ile bağlantılı 14 kişi gözaltına alındı
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Kirman eyalet savcılığının konuya dair açıklamasını yayımladı.
Açıklamada, "Düşman saldırıları doğrultusunda kaos, huzursuzluk ve güvenlik karşıtı faaliyetler yürütmeyi amaçlayan Amerikan-Siyonist ekseniyle bağlantılı 14 unsur tespit edilerek gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.
Gözaltına alınan kişilerin "örgütlü ağlar şeklinde, kamusal alanı etkilemeye ve toplumda kamuoyunu kışkırtmaya çalıştığı" belirtilerek, haklarındaki soruşturmaların devam ettiği aktarıldı.
İran'ın yuan ile ödenmesi halinde Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçişine izin verebileceği iddiası
CNN'in ismi verilmeyen üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişe izin verme konusunu değerlendiriyor.
Yetkili, İran'ın petrolün Çin yuanı ile işlem görmesi şartı koşarak sınırlı sayıda petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeyi değerlendirdiğini ileri sürdü.
Yetkili ayrıca bu olası adımın, İran'ın boğazdan geçen petrol tankerlerinin akışını yönetmek için yeni bir plan üzerinde çalıştığı dönemde ortaya çıktığını belirtti.
İran medyasına göre ülkede Mossad'la bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in saldırılarında hedef alınan önemli yerlerin ve hedeflerin coğrafi konumlarını Mossad istihbarat servislerine göndermeye çalışan 2 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin saldırıya uğrayan noktaların fotoğraflarını çekip İran aleyhinde yayın yapan medya kuruluşuna gönderdiklerinin de tespit edildiği aktarıldı.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.