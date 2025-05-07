Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, ABD'nin Gazze politikası hakkında BMGK'yi bilgilendirecek
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin Gazze politikası ve İran'la müzakereler konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) bilgilendirecek.
Washington
Axios haber platformunun BM kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Witkoff, bugün kapalı oturumda BMGK'ye sunum yapacak.
Witkoff, söz konusu brifingde ABD'nin Gazze'ye yardım politikası ve İran'la devam eden müzakereler konusunda ilgili ülke temsilcilerine bilgi verecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.