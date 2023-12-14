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Dünya

Anket: ABD'de çoğu seçmen Biden ve Trump'ın başkan adaylığından memnun değil

ABD'de yapılan ankette, seçmenlerin yarıdan fazlası 2024'teki başkanlık seçimlerinde aday olarak ABD Başkanı Joe Biden ile eski Başkan Donald Trump'ın aday olmasından memnun olmadıklarını dile getirdi.

Islam Doğru  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Anket: ABD'de çoğu seçmen Biden ve Trump'ın başkan adaylığından memnun değil

New York

AP-NORC tarafından 1074 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre, ülkedeki seçmenlerin çoğu 2024'teki başkanlık seçimlerinde Biden ile Trump'ın adaylığından memnun değil.

Katılımcıların yüzde 56'sı Biden'ın Demokratların başkan adayı olarak seçime katılmasına "çok" veya "biraz" memnun olmayacağını belirtirken, Cumhuriyetçilerin başkan adayının Trump olması halinde ise bu oran yüzde 58 oldu.

Biden'ın başkan adaylığına sevineceğini söyleyenlerin oranı yüzde 27'de kalırken, "fark etmez" diyenler ise yüzde 16 olarak belirlendi.

Katılımcıların yüzde 32'si Trump'ın başkan adaylığından memnun olacağını ifade ederken, yüzde 10'u tarafsız kaldı.

Partiler bazında ankete göre ise Demokrat seçmenlerin yüzde 49'u Biden'ın başkan adaylığından memnun olacağını belirtti. Demokrat seçmenlerin yüzde 32'si Biden'ın başkan adaylığından memnun olmayacağını ifade ederken, yüzde 18'i durumun kendileri için fark etmeyeceğini kaydetti.

Cumhuriyetçi seçmenlerden Trump'ın adaylığından memnun olanların oranı yüzde 65'e çıkarken, memnuniyetsizliğini dile getirenler yüzde 26, tarafsız kalanlar yüzde 9 oldu.

Söz konusu anket, 30 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında ABD genelinde 1074 yetişkin seçmen üzerinde gerçekleştirildi.

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