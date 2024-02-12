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Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum, Pendik Spor Kulübü’nü ziyaretinde konuşuyor.
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Dünya

ABD Başkanı Biden seçim kampanyasını TikTok'a taşıdı

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için başlattığı kampanyasını sürdürmek için sosyal medya platformu TikTok'a adımını attı.

Ekip, Dilara Karataş  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
ABD Başkanı Biden seçim kampanyasını TikTok'a taşıdı

Ankara

The Hill’ın haberine göre, Biden, "@bidenhq" adlı TikTok hesabında dün ilk defa video yayımlayarak seçim kampanyası için genç seçmenlerin ilgisini çekmeye çalıştı.

Biden, ülkenin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi "Super Bowl" konulu bir soru cevap videosu yayımladı.

Evinde Super Bowl izlerken oyunla ilgili soruları yanıtladığı 30 saniyelik videoda Biden, kendisi mi yoksa (eski ABD Başkanı Donald) Trump mı sorusunu gülerek "Şaka mı yapıyorsun? Biden!" diye yanıtladı.

NBC News'e konuşan Biden'ın seçim kampanyası danışmanları da Başkan'ın TikTok hesabının, uygulamanın en büyük kitlesini oluşturan gençleri seçmen olarak kazanma çabasının bir parçası olduğu değerlendirmesinde bulundu.


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