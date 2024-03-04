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Dünya

ABD'de Cumhuriyetçi aday adaylarından Haley, ön seçimlerde rakibi Trump'a karşı ilk kez kazandı

ABD'de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Partinin aday adaylarından Nikki Haley, başkent Washington'daki ön seçimlerde parti içindeki tek rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı ilk galibiyetini aldı.

Ecem Şahinli Ögüç, Dilara Karataş  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
ABD'de Cumhuriyetçi aday adaylarından Haley, ön seçimlerde rakibi Trump'a karşı ilk kez kazandı

Ankara

ABD basınındaki haberlere göre, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için çalışmalar devam ederken, Cumhuriyetçilerin başkent Washington'daki ön seçimi tamamlandı.

Haley, Washington'daki ön seçimde oyların yüzde 63'ünü alarak Cumhuriyetçilerin ön seçimlerini kazanan ilk kadın olurken Trump, yalnızca yüzde 33 oy aldı.

Aday olabilmek için toplam 1215 delegeye ihtiyacı olan Haley, bu galibiyetinden yalnızca 19 delege kazanarak ülke genelinde toplam 43 delegeye ulaşmış oldu.

Eski South Carolina Valisi Haley'in kampanya sözcüsü Olivia Perez-Cubas yaptığı açıklamada, "Washington'daki yetersizliğin farkında olan Cumhuriyetçilerin, Donald Trump ve beraberinde getirdiği kaosu reddetmesi hiç şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Washington DC bataklığından bilerek uzak durdum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de hafta sonu Missouri, Idaho ve Michigan eyaletlerinde yapılan son ön seçimlerle Trump, Cumhuriyetçi başkan adaylığı için gerekli olan toplam 1215 delege sayısından 244'üne ulaşmış oldu. Haley'in ise 24 seçici kurul delegesi bulunuyordu.

Başkanlık yarışının en kritik günlerinden biri kabul edilen ve 16 eyalette ön seçimlerin yapılacağı "Süper Salı"da seçmenler sandık başına gidecek. 5 Mart'ta yapılacak Süper Salı ön seçimlerinin ardından başkan adaylarının durumunun netlik kazanması bekleniyor.

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