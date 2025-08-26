Dolar
41.02
Euro
47.77
Altın
3,374.48
ETH/USDT
4,399.80
BTC/USDT
110,045.00
BIST 100
11,477.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere tarife tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere, bu uygulamaları kaldırmadıkları takdirde ek tarifeler uygulayacağını ve ABD'nin yüksek korumalı teknoloji ile çiplerinin bu ülkelere ihracatına kısıtlamalar getireceğini açıkladı.

Dilara Zengin Okay  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
ABD Başkanı Trump'tan dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere tarife tehdidi

Washington

Trump, sosyal medya hesabından konuya dair paylaşım yaptı.

ABD Başkanı olarak Amerikan teknoloji şirketlerine "saldıran" ülkelere karşı duracağını belirten Trump, dijital vergiler, dijital hizmetler mevzuatı ve dijital piyasa düzenlemelerinin Amerikan teknolojisine zarar vermek veya ayrımcılık yapmak amacıyla tasarlandığını savundu.

Trump, bu uygulamaların Çin'in en büyük teknoloji şirketlerine ise hiçbir engel oluşturmadığını belirterek, bunun sona ermesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, şunları kaydetti:

"Dijital vergiler, mevzuatlar, kurallar veya düzenlemeler uygulayan tüm ülkelere, bu ayrımcı uygulamalar kaldırılmadıkça, ABD Başkanı olarak, o ülkenin ABD'ye yaptığı ihracata önemli ek tarifeler uygulayacağımı ve yüksek koruma altındaki teknolojimiz ve çiplerimiz için ihracat kısıtlamaları getireceğimi bildiririm. Amerika ve Amerikan teknoloji şirketleri artık dünyanın 'kumbarası' ya da 'paspası' değildir. Amerika’ya ve inanılmaz teknoloji şirketlerimize saygı gösterin, aksi takdirde sonuçlarına katlanmayı göze alın."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartal'da işçiler "eksik ödeme yapıldığı" gerekçesiyle çöpleri toplamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Birlik, beraberlik, kardeşlik ruhuyla hep beraber daha güçlü bir Türkiye olarak ilerleyeceğiz
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze meselesindeki acıyı durdurmanın en kestirme yolu müzakere süreçlerinde bir netice çıkması
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump'tan dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere tarife tehdidi

ABD Başkanı Trump'tan dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere tarife tehdidi

ABD Başkanı Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden aldı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Trump ile görüşecekleri konularda "makul sonuç" bekliyor

Trump, Washington'ın ardından komşu eyalet Maryland'de de Ulusal Muhafız görevlendirmeyi planlıyor

Trump, Washington'ın ardından komşu eyalet Maryland'de de Ulusal Muhafız görevlendirmeyi planlıyor
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, hükümetin Intel'in yüzde 10 hissesini aldığını duyurdu

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, hükümetin Intel'in yüzde 10 hissesini aldığını duyurdu
ABD Başkanı Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'un istifa etmesi gerektiğini söyledi

ABD Başkanı Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'un istifa etmesi gerektiğini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet