logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'un istifa etmesi gerektiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un derhal görevden ayrılması gerektiğini belirtti.

Irmak Akcan  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
ABD Başkanı Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'un istifa etmesi gerektiğini söyledi

Ankara

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından Cook'a dair bir paylaşım yaptı.

Bloomberg'in Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den, Cook hakkında soruşturma açmasını istediğini belirten haberini alıntılayan Trump, "Cook hemen istifa etmelidir!" ifadelerini kullandı.

