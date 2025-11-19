ABD'de Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasında "sansür ve kısıtlamalar olabileceği" ihtimali gündemde
Beyaz Saray'a gönderilen "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" adlı tasarı, mağdur bilgileri, ulusal güvenliğe ilişkin hassas veriler ve devam eden soruşturmaları riske atabilecek belgelerin, Adalet Bakanlığınca kısmen sansürlenmesine imkan tanıyor.
Ankara
Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki dosyaların kamuoyuna açıklanmasına yönelik yasal süreç ilerlerken, soruşturma gizliliği ve ulusal güvenlik gerekçeleri nedeniyle tüm belgelerin tam olarak yayımlanamayabileceği belirtiliyor.
ABD Kongresinin her iki kanadı tarafından kabul edilen ve Beyaz Saray'a gönderilen "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" adlı tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalamasıyla yasalaşacak.
Buna göre, Adalet Bakanlığında bulunan Epstein soruşturmasına ilişkin tüm belgelerin, tasarının yasalaşmasından sonra çevrim içi bir veri tabanında yayımlanması öngörülüyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Veri tabanında yer alacak kayıtların kapsamı
Kurulacak çevrim içi veri tabanında, Epstein dosyalarına ilişkin çok geniş bir belge yelpazesi yer alacak. Bunlar arasında Epstein ile ilgili tüm soruşturmalar, kovuşturmalar ve gözaltı süreçlerine dair kayıtlar, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'e ilişkin belgeler bulunacak.
Veri tabanına, Epstein'ın sahibi olduğu ya da kullandığı uçak, tekne veya diğer araçlara ait kayıtlar, seyahat evrakları, pilot notları ile gümrük ve pasaport giriş-çıkış evrakları da dahil edilecek.
Epstein'ın fuhuş veya finans ağlarıyla ilişkili olduğu bilinen ya da iddia edilen şahıslar, şirketler, vakıflar, akademik kurumlar ve resmi kuruluşlar da veri tabanında listelenecek.
Bunun yanı sıra Epstein veya işbirlikçileriyle yapılmış dokunulmazlık anlaşmaları, kovuşturmaya yer olmadığı kararları, savcılık anlaşmaları ve gizli uzlaşmalar, Adalet Bakanlığı iç yazışmaları, e-postalar ve toplantı notları yayımlanacak.
Epstein'ın gözaltı süreci ve ölümüyle ilgili olay tutanakları, tanık ifadeleri, adli tıp raporları, otopsi belgeleri ve ölüm nedenine ilişkin tüm kayıtlar da veri tabanına eklenmek zorunda olacak.
Epstein'a ilişkin belgelerin silinmesi, yok edilmesi, değiştirilmesi veya saklanması yönünde atılan adımlara dair tüm yazışmalar, notlar ve teknik kayıtların da yayımlanması yasa kapsamında zorunlu tutulacak.
Adalet Bakanlığına "sınırlı sansür" yetkisi
Uzmanlar, Trump'ın onay vermesi halinde bile dosyaların soruşturma gizliliği ve ulusal güvenlik gerekçeleriyle tamamen açıklanamayabileceğini belirtiyor.
Tasarıya göre, bazı kayıtlar, kısmen sansürlenebilecek veya kamuya hiç açıklanmayacak. Buna göre, Adalet Bakanlığı, mağdurlara ait kişisel ya da tıbbi bilgiler ile çocuk istismarı materyallerini saklayabilecek.
Devam eden bir federal soruşturmayı veya yargı sürecini tehlikeye atabilecek belgeler, yalnızca "geçici ve dar kapsamlı" bir istisna kapsamında gizli tutulabilecek.
Ulusal güvenliği ilgilendiren, istihbarat kaynaklarının ya da yöntemlerinin açığa çıkmasına yol açabilecek bilgiler de tasarı kapsamında yayımlanmaktan muaf tutulacak.
Bu kapsamda Adalet Bakanı Pam Bondi, ulusal güvenliğin gerektirdiği durumlarda bilgileri açıklamama kararı verebilecek. Ancak gizlenmesinde karar kılınan her bölüm için özet yayımlanması zorunlu olacak.
Dosyalar ne zaman açıklanabilir?
Tasarı Trump tarafından imzalanırsa, Adalet Bakanlığına belgeleri yayımlamak için 30 günlük süre tanınacak.
Ancak uzmanlara göre, süreç, bazı sınırlamalar nedeniyle gecikebilir.
Kişisel mahremiyeti açık şekilde ihlal eden bilgiler ile halihazırda yürütülen soruşturmaları tehlikeye atabilecek belgeler, Bakanlık tarafından geçici olarak saklanabilecek.
Trump'ın son haftalarda Epstein'ın, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Harvard Üniversitesinin eski Rektörü Larry Summers gibi isimlerle ilişkilerinin soruşturulması çağrısı yapması, Adalet Bakanlığının bazı kayıtları devam eden inceleme gerekçesiyle geçici olarak gizli tutmasına yol açabileceği şeklinde değerlendiriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.