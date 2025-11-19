ABD'den Ukrayna'ya 105 milyon dolarlık Patriot destek paketi satışına onay
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 105 milyon dolar değerinde Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili ekipman ve hizmetlerin satışına onay verdi.
Ankara
ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) satışa ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, satış paketinin Ukrayna'nın M901 fırlatıcılarının M903 konfigürasyonuna yükseltilmesi, yer destek teçhizatı için belirlenmiş yedek yük listeleri, yedek parçaları, eğitim faaliyetleri ile lojistik destek unsurlarını içerdiği belirtildi.
Patriot sistemleriyle ilgili ekipman ve hizmetleri içeren paketin toplam değerinin 105 milyon dolar olduğu kaydedilen açıklamada, projenin ana yüklenicilerinin ABD merkezli şirketler RTX Corporation ve Lockheed Martin olacağı açıklandı.
Kongreye gönderilen silah satış onaylarına 15 günlük itiraz süresi tanınıyor. Bu süre zarfında kongreden herhangi bir itiraz gelmezse silah satışı gerçekleşmiş oluyor.
