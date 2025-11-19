Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

WSJ: Pentagon'dan bir heyet, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için Ukrayna'ya gönderildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir heyeti, Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çabaları kapsamında Kiev'e gönderdiği iddia edildi.

19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
WSJ: Pentagon'dan bir heyet, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için Ukrayna'ya gönderildi

Ankara

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ve adını vermek istemeyen ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çabalarına ilişkin iddialarda bulundu.

Yetkililer, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çabaları kapsamında Pentagon'dan üst düzey bir heyetin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gönderildiğini kaydetti.

Heyetin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanı sıra çok sayıda Ukraynalı yetkili ve temsilciyle görüşmeler yapacağı belirtildi.

ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli bir plan hazırlığında olduğu iddia edildi

Bu arada ABD merkezli Axios internet sitesinin ismi açıklanmayan Rus ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi tarafından Gazze'deki barış planına benzer 28 maddelik bir plan hazırlandı.

İsmini vermek istemeyen ABD'li yetkili, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un planın taslağını hazırladığını ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev ile planın detaylarını ele aldığını savundu.

Kaynaklar, plandaki 28 maddenin Ukrayna'da barış, güvenlik garantileri, Avrupa'nın güvenliği ve ABD'nin Rusya ve Ukrayna'yla gelecekteki ilişkileri olmak üzere 4 ana başlıkta toplandığını ileri sürdü.

ABD'li yetkili, Beyaz Saray'ın yeni plan hakkında Ukrayna'daki ve Avrupa'daki yetkilileri bilgilendirmeye başladığını iddia etti.

Yetkili, planın taraflardan gelen geri bildirimlere göre yeniden düzenlenip değiştirileceğini, ancak "her iki tarafın da pratik ve gerçekçi olması gerektiğini" öne sürdü.

Üst düzey bir Rus yetkili de planın olumlu olduğunu savundu.

Ukrayna ve Avrupa'nın plan hakkındaki görüşleri henüz bilinmiyor.

