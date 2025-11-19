Dolar
Dünya

Trump'ın CIA'ye Venezuela'da gizli askeri operasyon yürütme yetkisi verdiği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) Venezuela'ya gizli askeri operasyon düzenleme yetkisine onay verdiği ileri sürüldü.

Damla Delialioğlu  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Trump'ın CIA'ye Venezuela'da gizli askeri operasyon yürütme yetkisi verdiği iddiası

Ankara

New York Times (NYT) gazetesinin konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Trump'ın, son zamanlarda gerilim yaşadığı Venezuela'ya olası bir askeri harekata karşı hazırlık yapılması için ek önemleri onayladığı iddia edildi.

Buna göre ABD Başkanı'nın, Venezuela'ya gizli askeri operasyon düzenlemesi için CIA'ye onay verdiği ileri sürüldü.

Trump'ın ayrıca Caracas yönetimiyle gayri resmi yeni müzakere turuna onay verdiği, bu görüşmelerde ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro​​​​​​​'nun istifa edebileceği sinyalini verdiği öne sürüldü.

Söz konusu görüşmelerde Maduro'nun, ABD'li enerji şirketlerine ülkesinin petrol kaynaklarına erişimine izin vermeyi kabul ettiği iddia edildi.

Trump'ın yürütülen gizli müzakerelerde hangi sonucu tercih edeceği konusunda net bilgi olmadığı da ileri sürüldü.

Trump, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, Maduro ile bazı görüşmeler yaptıklarını ima etmiş, "Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar." demişti.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti

