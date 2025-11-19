Dolar
42.35
Euro
49.11
Altın
4,072.44
ETH/USDT
3,089.90
BTC/USDT
92,613.00
BIST 100
10,728.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz Saray, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve savunma ortaklığının detaylarını açıkladı

ABD Başkanı Trump ve Suudi Veliaht Prens bin Selman, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı derinleştiren, istihdamı artıran, tedarik zincirlerini güçlendiren ve bölgesel istikrarı destekleyen önemli anlaşmalar imzaladı.

Dilara Zengin Okay  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Beyaz Saray, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve savunma ortaklığının detaylarını açıkladı

Washington

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve savunma ortaklığının detayları paylaşıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan arasında sivil nükleer enerji işbirliği müzakerelerinin tamamlanmasına ilişkin ortak bildirinin imzalandığı belirtildi.

Bunun yıllar sürecek milyarlarca dolarlık nükleer enerji ortaklığı için yasal temeli oluşturduğu aktarılan açıklamada, ABD ve Amerikan şirketlerinin Suudi Arabistan'ın sivil nükleer işbirliği ortakları olacağını teyit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan'ın kritik mineraller konusunda işbirliğini derinleştiren ve ulusal stratejilerini kritik mineral tedarik zincirlerini çeşitlendirmek için uyumlu hale getiren bir çerçeve anlaşmasını imzaladığı da belirtildi.

İki ülkenin Yapay Zeka Mutabakat Zaptı'nı da imzaladığı belirtilen açıklamada, bunun Amerikan teknolojisini yabancı etkiden korurken Suudi Arabistan'ın Amerikan sistemlerine erişimini sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Trump ve Muhammed bin Selman'ın ABD-Suudi Arabistan Stratejik Savunma Anlaşması'nı imzaladığı da belirtilerek, Trump'ın gelecekteki F-35 teslimatlarını da içeren büyük bir savunma satış paketi onayladığı ve Suudi Arabistan'ın yaklaşık 300 Amerikan tankı satın almasına yönelik anlaşmayı sağladığı aktarıldı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın tarife dışı engellerin azaltılması, standartların tanınması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi karşılıklı çıkarları ilgilendiren ticaret konularında gelecek haftalarda temaslarını yoğunlaştırma konusunda da anlaştığı belirtilen açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı ve Suudi Arabistan Maliye Bakanlığının sermaye piyasaları teknolojisi, standartları ve düzenlemelerinde işbirliğini artırmak ve uluslararası finansal kuruluşlarda ortaklığı derinleştirmek için anlaşmalar imzaladığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada DNA örneği alınan kişi sayısı 195 oldu
Konya'daki tamamen kuruyan Gökgöl sazlıkları 2 gündür yanıyor
Türkiye’nin UAEA etkinliğinde “kanserle mücadele ve gıda güvenliği” ele alındı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi onuruna Ankara'da hatıra ormanı kuruldu

Benzer haberler

Beyaz Saray, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve savunma ortaklığının detaylarını açıkladı

Beyaz Saray, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve savunma ortaklığının detaylarını açıkladı

ABD Senatosu, tüm Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını öngören tasarıyı kabul etti

Rusya: BMGK'de kabul edilen ABD'nin Gazze tasarısı, uluslararası kararlara aykırı

ABD Temsilciler Meclisi, tüm Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını öngören tasarıyı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, tüm Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını öngören tasarıyı kabul etti
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı
New York Belediye Başkanı seçilen Mamdani, Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını uygulayacağını söyledi

New York Belediye Başkanı seçilen Mamdani, Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını uygulayacağını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet