Dünya

Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE, İran'dan düzenlenen saldırıların engellendiğini duyurdu

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), insansız hava araçları ve balistik füzelerle düzenlenen saldırıların hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı.

Mahmut Geldi  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE, İran'dan düzenlenen saldırıların engellendiğini duyurdu

İstanbul

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'na doğru ilerleyen iki insansız hava aracı (İHA) düşürülerek imha edildi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da, İran'dan ülkeye yönelik fırlatılan balistik füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada, BAE topraklarının korunmasını ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için tüm tehditlerle başa çıkmaya tam olarak hazır olunduğuna işaret edildi.

Öte yandan, Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada ise saldırı nedeniyle sirenlerin çalmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların sakin kalarak en yakın güvenli yere gitmeleri uyarısında bulunuldu.

ABD-İsrail'in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

