Van'ın Çatak ilçesinde çığ altında kalan kadın için arama çalışmaları başlatıldı
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump yeni yıl kararının "dünyada barış" olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 için yeni yıl kararının "dünyada barış" olduğunu söyledi.

Dildar Baykan Atalay  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
ABD Başkanı Trump yeni yıl kararının "dünyada barış" olduğunu söyledi

Ankara

Trump, yeni yılı Florida'da karşıladı.

Eşi Melania Trump ile salona girdiği esnada bir gazeteci Trump'a "Yeni yıl için verdiğiniz bir karar var mı?" sorusunu yöneltti.

Trump ise bu soruya, "Evet var. Barış. Dünyada barış." yanıtını verdi.

Trump'a etkinlikte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da eşlik etti.

