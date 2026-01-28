Dolar
43.41
Euro
51.85
Altın
5,296.26
ETH/USDT
3,005.70
BTC/USDT
89,797.00
BIST 100
13,407.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Belçika Başbakanı De Wever, Grönland tehditlerinin Trump'a bir kazanç sağlamadığını söyledi

Belçika Başbakanı Bart De Wever, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki tehditlerinin kendisine büyük bir kazanç sağlamadığını, tüm bunlara rağmen Avrupa'nın transatlantik bağı koruması gerektiğini dile getirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Belçika Başbakanı De Wever, Grönland tehditlerinin Trump'a bir kazanç sağlamadığını söyledi

Brüksel

Belçika Başbakanı Bart De Wever, Federal Parlamento'da yaptığı konuşmada, ABD'nin dış politikasıyla ilgili konuştu.

"Trump şimdi büyük bir şey mi kazanmış oldu? Ben göremiyorum." diyen De Wever, ABD Başkanı'nın Grönland ile ilgili tehditleriyle "işleri kendisi için de zorlaştırdığını" söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tehditlerin tamamen gereksiz olduğunu savunan De Wever, "Trump bu konuda iyi bir anlaşma mı yaptı? Zaten otomatik olarak elde ettiği şeylerden hangisini talep ettiğini merak etmelisiniz. Aramızda Arktik güvenliğini güçlendirmeye kim karşı çıkıyor?" diye konuştu.

De Wever, duygusal bir öfkeyle Amerikalılara sırt çevirmenin doğru karar olmadığına inandığını belirterek, Avrupa'nın transatlantik bağa sıkıca tutunması gerektiğini vurguladı.

Belçika Başbakanı, "Duyguları ve şu anda 'Yaşasın Avrupa, NATO kahrolsun!' diyen insanları anlıyorum. Ama bu akıllıca değil. Hayatta kışkırtıldığınızda her zaman dikkatlice düşünmelisiniz. Belki de düşmanca bir tepki kışkırtmak istiyorlar. Belki de bunu yaparak, ABD'de bir mola isteyen bazı kişilerin gündemine hizmet ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Avrupa ordusu

De Wever, Avrupa ordusu kurulması tartışmasıyla ilgili olarak ise "Ekonomik gücümüze ek olarak, bağımsız hareket etmemizi sağlayacak bir askeri güç de geliştirmeli miyiz? İşte büyük soru bu. Bence Belçika, buna ‘evet’ cevabını vermeli. Silahlı kuvvetlerimizin daha büyük bir sisteme çok kapsamlı bir şekilde entegrasyonuna hazır olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de el freni çekilmeyen otomobilin halk pazarına girmesi güvenlik kamerasında
MGK Bildirisi: "Terörsüz Türkiye" istikametinde ülkemizin ve bölgemizin güvenlik ve refahı için adımlara devam edilecek
İstanbul'da "106. Yıldönümünde Misak-ı Milli'den Güncele Bakmak Sempozyumu" düzenlendi
TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Ortak Türk Alfabesi panelinde konuştu
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İran: Önceliğimiz ABD ile müzakere değil, ülkeyi savunmaya tam hazırlık

İran: Önceliğimiz ABD ile müzakere değil, ülkeyi savunmaya tam hazırlık

Belçika Başbakanı De Wever, Grönland tehditlerinin Trump'a bir kazanç sağlamadığını söyledi

Rusya: Ukrayna ve ABD ile yeni müzakereler 1 Şubat'ta planlanıyor

ABD'de Dr. Öz, Rus ve Ermeni "çetelerin" 3,5 milyar dolarlık dolandırıcılık yaptığını söyledi

ABD'de Dr. Öz, Rus ve Ermeni "çetelerin" 3,5 milyar dolarlık dolandırıcılık yaptığını söyledi
Kremlin Sözcüsü Peskov: Suriye'de yönetim değişikliğinin ardından ikili ilişkiler aktif şekilde gelişiyor

Kremlin Sözcüsü Peskov: Suriye'de yönetim değişikliğinin ardından ikili ilişkiler aktif şekilde gelişiyor
AB'den İran'a yönelik olası askeri adıma karşı itidal çağrısı

AB'den İran'a yönelik olası askeri adıma karşı itidal çağrısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet