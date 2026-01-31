Dolar
Dünya

Trump'ın başbakanlık adaylığına karşı çıktığı Maliki'den "adaylıktan vazgeçmeme" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'ın başbakan adaylığına tepki gösterdiği Iraklı siyasetçi Nuri el-Maliki, adaylık meselesinden vazgeçmeyeceği mesajını verdi.

Haydar Karaalp  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Trump'ın başbakanlık adaylığına karşı çıktığı Maliki'den "adaylıktan vazgeçmeme" mesajı

Bağdat

Maliki'nin basın ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Iraklıların süreci yöneteceğine güvendikleri kişiyi seçme hakkından vazgeçmeyeceklerini savunan Maliki, Irak'ta hükümetin ve liderlerin seçiminin saygı duyulması gereken ulusal bir mesele olduğunu belirtti.

Maliki, tüm bölge ülkeleri ve büyük devletlerle ortaklık, karşılıklı çıkarlar temelinde, her türlü müdahale ve olumsuz ilişkiden uzak, dengeli siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkileri kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Maliki'nin adaylığına tepki göstermişti

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta Maliki'nin yeniden başbakan seçilme ihtimaline tepki göstererek "Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini" söylemişti.

Maliki ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamalarını işaret ederek "Irak'ın iç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz." demişti.

Trump'ın tepkisi sonrası ise Maliki ve ABD arasındaki ilk temas dün gerçekleştirilmişti.

Maliki ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yolları ele alınmıştı.

Irak'ta seçimi kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Meclisin en büyük grubu olarak başbakan adaylarının Maliki olduğunu açıklamıştı.

