Dünya

ABD Başkanı Trump tarife gelirlerinin 600 milyar doları aşacağını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, tahsil ettikleri ve yakında tahsil edecekleri gümrük vergilerinin 600 milyar doları aşacağını ileri sürerek, tarifeler sayesinde çok daha güçlü ve saygın konumda olduklarını belirtti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
ABD Başkanı Trump tarife gelirlerinin 600 milyar doları aşacağını belirtti

New York

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Şu ana kadar tahsil ettikleri ve yakında tahsil edecekleri gümrük vergilerinin 600 milyar doları aşacağını öne süren Trump, "Ancak 'sahte haber medyası' bunu konuşmayı reddediyor çünkü ülkemizden nefret ediyor ve ona saygı duymuyorlar. Ayrıca ABD Yüksek Mahkemesi'nin şimdiye kadarki en önemli kararlarından biri olacak yaklaşan gümrük vergisi kararına müdahale etmek istiyorlar." ifadelerine yer verdi.

Trump, gümrük vergileri sayesinde, ABD'nin finansal olarak ve ulusal güvenlik açısından, "her zamankinden daha güçlü ve daha saygın" hale geldiğini savundu.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Kasım 2025 döneminde gümrük vergilerinden elde edilen toplam net gelir 236,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

ABD Yüksek Mahkemesi'nde geçen yıl 5 Kasım'da görülen davada, Trump'ın bazı tarifelerle Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamındaki başkanlık yetkisini aşıp aşmadığı değerlendirilmişti.

Tarifelerin kaderi için Yüksek Mahkemenin kararı beklenirken, Trump yönetimi aleyhte bir karar çıkması halinde başka yasal dayanaklarla tarifeleri uygulamaya devam etmeyi planlıyor.

Karar aynı zamanda milyarlarca dolarlık tarife gelirlerinin geleceğini de doğrudan ilgilendiriyor.

