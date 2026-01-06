Dolar
43.04
Euro
50.45
Altın
4,457.12
ETH/USDT
3,218.40
BTC/USDT
93,425.00
BIST 100
11,831.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Grönland'a yönelik tehdidi için uyarı: Grönland'a ilişkin tehditler hayati kaynakların kontrolüne yönelik

Uzmanlar, ABD yönetiminin askeri müdahaleyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Avrupa Birliği (AB) üyesi Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland'a yönelik tehditlerin ciddiye alınması gerektiğine işaret etti.

Şerife Çetin  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
ABD'nin Grönland'a yönelik tehdidi için uyarı: Grönland'a ilişkin tehditler hayati kaynakların kontrolüne yönelik

Brüksel

ABD'nin Venezuela müdahalesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." açıklamasını yinelemesine ilişkin Kyoto Üniversitesinden Doç. Dr. Pascal Lottaz, Yazar David Cronin ve Rasmussen Global Danışmanlık Kuruluşu Kıdemli Danışmanı Nico Lange, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lottaz, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik nedensiz saldırısı uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ve İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası ilişkilerin tüm normlarının son derece ağır bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bu tarz bir müdahaleyi ilk kez yapmadığına dikkati çeken Lottaz, bunun yasa dışı olduğunun altını çizdi.

"Sırada Grönland olabilir"

Avrupa'nın, İspanya hariç, büyük bölümünün tepkisini "utanç verici" olarak değerlendiren Lottaz, AB'nin ve üye devletlerin bu saldırıyı kınamamasının Avrupalıların ABD'nin hukuk dışı uygulamaları karşısındaki bağımlı ve boyun eğici tutumunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Lottaz, "Sırada Grönland olabilir. Avrupalılar bu tehdidi ciddiye almazlarsa aptallık etmiş olurlar." dedi.

Trump yönetiminin defalarca, "hukuku" değil yalnızca kendi çıkarlarını umursadığını kanıtladığını aktaran Lottaz, ABD yönetiminin askeri güç kullanarak bir şeyi ele geçirmekten çekinmeyeceğine işaret etti.

Lottaz, "Avrupa, Grönland!ın ABD tarafından ele geçirilmesini önlemek için askeri tedbirler almaya başlamazsa, bunun bedelini acı bir şekilde öğrenecektir." diye konuştu.

"Grönland'a ilişkin tehditler hayati kaynakların kontrolüne yönelik"

Yazar Cronin de AB'nin Venezuela'daki Maduro yönetimini gayrimeşru gördüğünü vurgulayarak Amerika'nın Venezuela'ya yönelik saldırısına zımni onay verdiğini belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve diğer AB temsilcilerinden gelen açıklamaların Trump'ın BM Şartı'nı ve uluslararası hukukun temel ilkelerini fiilen geçersiz kılma çabalarını cesaretlendirdiğini belirten Cronin, "Trump’ın Venezuela'ya saldırısı açıkça hayati kaynakların kontrolüne yöneliktir. Grönland'a yönelik tehditleri de aynı zihniyeti yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cronin, AB'nin "dış ve güvenlik" alanındaki politikalarının uzun süredir fiilen Washington’da belirlendiğini söyleyerek "ABD, Grönland'a karşı tehditkar bir çizgiye yöneldikçe AB'nin Amerika'ya bağımlı duruşu giderek daha açık biçimde kendi çıkarlarına aykırı ve sürdürülemez görünmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Buna rağmen AB yetkililerinin neredeyse hiçbir alternatif sunmadığına dikkati çeken Cronin, AB üyelerinin askeri harcamaları artırmalarının da esasen Trump'ın söylediklerini aynen uyguladıklarının bir başka kanıtı olduğunu belirtti.

Cronin, "Bu yaklaşım, Washington'dan bağımsızlığı güvence altına almak için değil, tam tersine ona bağımlılığı pekiştirmek için tasarlanmıştır." değerlendirmesini yaptı.

"Avrupa, Grönland'a yönelik adımın maliyetlerini net biçimde iletmeli"

Rasmussen Global Danışmanlık Kuruluşu Kıdemli Danışmanı Lange ise Trump'ın eylemlerine hukuksal bir tutarlılık atfetmeye yönelik analitik çabaların temelden hatalı olduğunu söyledi.

Trump'ın tutarlılık aramadığını ve farklı vakalar arasında bütünlüklü bir çizgi izleme niyeti olmadığını kaydeden Lange, "Trump, doktriner değil, işlemsel hareket eder." ifadesini kullandı.

Lange, bununla birlikte Trump'ın genel davranış kalıbının tutarlı olduğunu, ABD Başkanı'nın yüksek riskli, ucu açık çatışmalardan kaçındığını, bunun yerine kişisel getirisi net olan hızlı ve kararlı operasyonları tercih ettiğini kaydetti.

Trump'ın müdahaleleri meşrulaştırmak için kişiselleştirilmiş hasımları kullandığını aktaran Lange, "Maduro gerekli 'kötü adam' rolüne uyarak kararlı eylem anlatısının kurulmasını mümkün kıldı. Böyle bir figür olmadığında tırmanma zorlaşır. Bu nedenle Grönland gibi senaryolar, benzer bir antagonist ortaya çıkmadıkça daha az olasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Diğer taraftan ABD'nin Venezuela hamlesinin Avrupa açısından önemli sonuçlar doğurduğunu belirten Lange, ABD'nin aynı anda Ukrayna'yı, Orta Doğu'yu, Sahel'i, Hint-Pasifik'i ve şimdi de Venezuela’yı istikrara kavuşturamayacağını, Trump döneminde ABD'nin angajmanının, ortak transatlantik değerlerden ziyade onun önceliklerini takip edeceğini belirtti.

Lange, "Bu nedenle Avrupa, Grönland’a yönelik herhangi bir adımın maliyetlerini perde arkasında son derece net biçimde iletmeli, tırmanma anlatılarının oluşmasını engellemeli ve ABD müdahalesini gerekçelendirebilecek bir 'kötü adamın' ortaya çıkmamasını sağlamalıdır." diye konuştu.

Aynı zamanda Avrupa'nın küresel enerji piyasalarında artan oynaklığa ve daha yüksek düzeyde stratejik belirsizliğe hazırlıklı olması gerektiğine işaret eden Lange, bu durumun Avrupa'nın kendi siyasi, ekonomik ve askeri kapasitesini derhal güçlendirmesi gereğini pekiştirdiğini belirtti.

Lange, "Uzun süredir, Avrupa'nın yeni güç politikaları çağında ikincil bir jeopolitik aktöre dönüşme riski taşıdığı uyarısını yapıyoruz. Savaş sonrası uzlaşının geri döneceğini sessizce ummak bir seçenek değildir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KORKUT'un hava savunmadaki kabiliyetleri gelişiyor
Yüzyılın Konut Projesi’nde 5 milyon 242 bin başvuru geçerli sayıldı, en fazla başvuru İstanbul’dan
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye artık yaklaşık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu
Bakan Göktaş: 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk edilecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şair Mehmet Akif İnan için anma mesajı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

WSJ: CIA, Venezuela'da geçiş hükümeti konusunda Maduro yönetiminden yetkililer lehine rapor sundu

WSJ: CIA, Venezuela'da geçiş hükümeti konusunda Maduro yönetiminden yetkililer lehine rapor sundu

Volkswagen, kamera sorunu nedeniyle ABD'de 356 binden fazla aracını geri çağırdı

ABD'nin Grönland'a yönelik tehdidi için uyarı: Grönland'a ilişkin tehditler hayati kaynakların kontrolüne yönelik

ABD Dışişleri Bakanlığının Rusça hesabından "Trump ile oyun oynama" mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığının Rusça hesabından "Trump ile oyun oynama" mesajı
WSJ: Trump, Venezuela'ya askeri müdahale öncesinde petrol şirketlerine "hazır olun" mesajı verdi

WSJ: Trump, Venezuela'ya askeri müdahale öncesinde petrol şirketlerine "hazır olun" mesajı verdi
Beyaz Saray üst düzey yetkilisi Miller, kimsenin Grönland için ABD'yle savaşmayacağını söyledi

Beyaz Saray üst düzey yetkilisi Miller, kimsenin Grönland için ABD'yle savaşmayacağını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet