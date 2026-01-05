Dolar
Dünya

Grönland, ABD ile diyaloğu sürdürme niyetinde olduklarını belirtti

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD ile "doğru kanallar" üzerinden diyaloğu sürdürmek istediklerini söyledi.

Lejla Biogradlija  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Ankara

Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" söyleminin ardından Grönland'ın başkenti Nuuk'ta basın toplantısı düzenledi.

Özel bir durumla karşı karşıya olduklarını belirten Nielsen, "Son gelişmeler ışığında halkın endişelenmesi anlaşılabilir bir durum ancak buna gerek yok. Grönland, 'doğru kanallar' aracılığıyla ABD ile diyaloğu sürdürme arayışında. ABD ile uzun yıllardır devam eden güven ve işbirliğini sürdürme niyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Jens-Frederik Nielsen, hem toplum olarak hem de müttefiklerle birlik içerisinde hareket etmeleri gerektiğini vurgulayarak, NATO ile işbirliğini de genişletmek istediklerinin altını çizdi.

"Grönland, ABD ile temas kurmak için uygun diplomatik kanalları kullanmak istiyor"

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından Grönland'ın yeniden gündeme gelmesine ilişkin Nielsen, "Grönland'ın durumu tamamen farklı. ABD'nin ilhak riski yok. Grönland, ABD ile temas kurmak için uygun diplomatik kanalları kullanmak istiyor." dedi.

Nielsen, Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemlerinin sonunun gelmesi gerektiğine işaret ederek, uzun yıllardır devam eden dostluğun baskı altında olduğunu aktardı.

ABD ile iyi işbirliğinin yeniden kurulmasının önemini yineleyen Nielsen, Grönland için "tek gecede ele geçirilme" riskinin bulunmadığını kaydetti.

Trump, Grönland'ın şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etmişti

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmiş, Danimarka ve Grönland'ın tehdit edilmesini asla kabul etmeyeceklerini ifade etmişti.

ABD Başkanı Trump, en son yaptığı açıklamada, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

