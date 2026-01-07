DMM "500 Bin Sosyal Konut Projesi"ne ilişkin ilan edilen şartlarda bir değişiklik olmadığını bildirdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde ilan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.
Ankara
DMM'nin NSosyal hesabındaki açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, "500 Bin Sosyal Konut Projesi"nin taksit ödemeleriyle ilgili yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülke genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreçlerinin tamamlandığı, hak sahipliğinin belirlenmesine yönelik kura çekimlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Hak sahipleri belirlendikten sonra gerçekleşecek olan konut belirleme kuralarının ardından satış sürecine ilişkin gerekli işlemler başlayacaktır. Dolayısıyla bu aşamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde ilan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik yoktur. Kamuoyunun yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.