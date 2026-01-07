Dolar
Gündem

BUDO'nun yarınki 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Cem Şan  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
BUDO'nun yarınki 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleri ile 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle, 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Güney Marmara Adalar hattında, yarın Erdek'ten saat 11.00, Balıklı'dan saat 12.00 ile 18.00, Avşa'dan saat 13.00 ile 17.00, Ekinlik'ten saat 13.20 ve 16.30, Marmara Adası'ndan saat 16.00 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Marmara Roro'dan yapılan açıklamada ise saat 08.45'teki Erdek-Avşa-Marmara seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

