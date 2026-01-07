Dolar
43.06
Euro
50.30
Altın
4,465.54
ETH/USDT
3,257.40
BTC/USDT
92,804.00
BIST 100
12,084.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kolombiya, ABD'nin olası saldırısına karşı egemenliği askeri yollarla savunacakları mesajı verdi

Kolombiya Dışişleri Bakanı Villavicencio, ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef almasının ardından durumun diplomatik yollarla ele alındığını ancak olası bir "saldırı" karşısında egemenliğin askeri yollarla savunulacağını söyledi.

Dilara Karataş  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Kolombiya, ABD'nin olası saldırısına karşı egemenliği askeri yollarla savunacakları mesajı verdi

Ankara

El Tiempo internet sitesinin haberine göre,Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Yolanda Villavicencio, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Villavicencio, "ABD'nin ülkemize yönelik olası saldırısı konusunda, egemenliğimizi savunma noktasında netiz. Bunun için, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun başkomutanlığında, son derece hazırlıklı ve donanımlı bir ordumuz var ve bu ordunun halkımızı savunması gerekir." ifadelerini kullandı.

Diplomatik kanalların açık tutulduğunu belirten Villavicencio, önceliklerinin diyalog olduğunu vurguladı.

Villavicencio ayrıca, ABD'nin Bogota Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı John McNamara ile bu konuda görüşeceklerini ve protesto notası vereceklerini ifade etti.

Bakan Villavicencio, "Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret, ülkemize yönelik hakarettir ve bugün Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu bu makama taşıyan tüm demokratik süreçlerin yok sayılması anlamına gelir." diye konuştu.

Trump, Petro'yu hedef almıştı

ABD Başkanı Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiği iddiasını yinelemişti.

Trump, "(Petro'nun) Kokain ürettiği fabrikaları var, kokaini üretiyor ve ABD'ye gönderiyor. Kendisinin dikkatli olması lazım." değerlendirmesini yapmıştı.

Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası saldırı ihtimaline ilişkin, "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesinin ardından Petro, son sözlerin basına yansıdığı şekliyle olup olmadığını ve çevirilerini kontrol edeceğini, bu "gayrimeşru tehdide" gerçekten anladıktan sonra yanıt vereceğini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten 2025 yılında ayrımcılık yapanlara 9,8 milyon lira ceza
Türkiye'de 100 binin üzerinde dernek bulunuyor
Yargıtaydan 7 kez motor arızası veren otomobil için "gizli ayıp" kararı
Büyükçekmece'de başsavcılığının emanet kasasından hırsızlık yapan şüphelinin görüntülerine ulaşıldı
Doğu Anadolu'da sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçları kırağı kapladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Uzmanlar, ABD Başkanı Trump'ın Grönland tehdidinin ciddiye alınması gerektiğine işaret etti

Uzmanlar, ABD Başkanı Trump'ın Grönland tehdidinin ciddiye alınması gerektiğine işaret etti

Kolombiya, ABD'nin olası saldırısına karşı egemenliği askeri yollarla savunacakları mesajı verdi

NYT: ABD Venezuela'ya Çinli, Rus, Kübalı ve İranlı yetkilileri sınır dışı etmesi için baskı yapıyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ile İsrail arasındaki görüşmenin "çığır açıcı" olduğunu söyledi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ile İsrail arasındaki görüşmenin "çığır açıcı" olduğunu söyledi
WSJ: Rubio, Grönland'ın "işgalle değil satın alarak" elde edilmesinin hedeflediğini belirtti

WSJ: Rubio, Grönland'ın "işgalle değil satın alarak" elde edilmesinin hedeflediğini belirtti
ABD Başkan Yardımcısı Vance, küresel enerji kaynakları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacaklarını söyledi

ABD Başkan Yardımcısı Vance, küresel enerji kaynakları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacaklarını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet