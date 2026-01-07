Kolombiya, ABD'nin olası saldırısına karşı egemenliği askeri yollarla savunacakları mesajı verdi
Kolombiya Dışişleri Bakanı Villavicencio, ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef almasının ardından durumun diplomatik yollarla ele alındığını ancak olası bir "saldırı" karşısında egemenliğin askeri yollarla savunulacağını söyledi.
Ankara
El Tiempo internet sitesinin haberine göre,Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Yolanda Villavicencio, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Villavicencio, "ABD'nin ülkemize yönelik olası saldırısı konusunda, egemenliğimizi savunma noktasında netiz. Bunun için, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun başkomutanlığında, son derece hazırlıklı ve donanımlı bir ordumuz var ve bu ordunun halkımızı savunması gerekir." ifadelerini kullandı.
Diplomatik kanalların açık tutulduğunu belirten Villavicencio, önceliklerinin diyalog olduğunu vurguladı.
Villavicencio ayrıca, ABD'nin Bogota Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı John McNamara ile bu konuda görüşeceklerini ve protesto notası vereceklerini ifade etti.
Bakan Villavicencio, "Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret, ülkemize yönelik hakarettir ve bugün Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu bu makama taşıyan tüm demokratik süreçlerin yok sayılması anlamına gelir." diye konuştu.
Trump, Petro'yu hedef almıştı
ABD Başkanı Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiği iddiasını yinelemişti.
Trump, "(Petro'nun) Kokain ürettiği fabrikaları var, kokaini üretiyor ve ABD'ye gönderiyor. Kendisinin dikkatli olması lazım." değerlendirmesini yapmıştı.
Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası saldırı ihtimaline ilişkin, "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı.
Trump'ın "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesinin ardından Petro, son sözlerin basına yansıdığı şekliyle olup olmadığını ve çevirilerini kontrol edeceğini, bu "gayrimeşru tehdide" gerçekten anladıktan sonra yanıt vereceğini belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.