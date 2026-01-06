Trump, Venezuela'da 30 gün içinde seçim yapılmayacağını söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da 30 gün içinde yeni seçim yapılmayacağını belirterek, ülkenin önce "istikrara kavuşturulması gerektiğini" savundu.
Ankara
Trump, NBC News'e verdiği mülakatta, ABD'nin askeri müdahaleyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından, Washington'un ülkedeki rolünün uzun vadeli olacağını söyledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Venezuela'da 1 ay içinde seçim yapılmayacağını dile getiren Trump, "Önce ülkeyi düzeltmemiz gerekiyor. Seçim yapılamaz. Halkın oy kullanabilmesi mümkün değil." dedi.
Trump, seçim için "bir süreçten geçilmesi ve ülkenin istikrara kavuşturulması gerektiğini" savundu.
ABD'nin Venezuela ile savaş halinde olduğu iddialarını da reddeden Trump, "Biz uyuşturucu satanlarla savaşıyoruz. Hapishanelerini, uyuşturucu bağımlılarını ve akıl hastanelerini ülkemize boşaltanlarla savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca, ABD'nin Venezuela'nın enerji altyapısının yeniden inşası için petrol şirketlerinin yürüteceği çalışmaları sübvanse edebileceğini ve bu projenin 18 aydan kısa sürebileceğini söyledi.
Başkan Trump, "Muazzam miktarda para harcanması gerekecek. Bu parayı petrol şirketleri harcayacak, ardından biz ya da elde edilecek gelirler üzerinden kendilerine geri ödeme yapılacak." diye konuştu.
Rodriguez'e yaptırımlar gözden geçirilecek
Trump, Venezuela sürecinde ABD'nin rolünü denetleyecek isimler arasında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başdanışmanı Stephen Miller ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in yer alacağını aktararak, nihai karar mercinin kendisi olacağını vurguladı.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in ABD'li yetkililerle "iş birliği yaptığını" ancak Maduro'nun alıkonulmasından önce herhangi bir temas olmadığını savunan Trump, Rodriguez'e yönelik yaptırımların sürdürülüp sürdürülmeyeceğine yakında karar verileceğini belirtti.
Venezuela'da herhangi bir yetkiliyle Maduro'nun alıkonulmasına yönelik anlaşma olup olmadığı sorusuna Trump, "Aslında evet çünkü birçok kişi bir anlaşma yapmak istedi ama biz bunu bu şekilde yapmaya karar verdik." yanıtını verdi.
Trump ayrıca, basında çıkan haberlerin aksine muhalif lider Maria Corina Machado'nun Nobel Barış Ödülü almasının kararlarını etkilemediğini iddia etti.
ABD Başkanı Trump, tabanının kararlarını desteklediğini öne sürerek, Kongre'nin de Venezuela'ya yönelik operasyondan haberdar olduğunu savundu.
Trump yönetimi, Venezuela'daki gelecek planları hakkında Kongre'yi bilgilendirdi
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer, düzenlenen gizli oturumda ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve gelecek planlarına ilişkin Kongre'yi bilgilendirerek yöneltilen soruları yanıtladı.
Başkan Trump yönetiminin askeri müdahalesinin ardından ABD Kongresi'nde Venezuela'nın geleceğine ve izlenecek planlara ilişkin soru işaretleri arttı.
Kongre üyeleri, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez'in yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmesi ve muhalif lider Maria Corina Machado hakkında çok sayıda soru sordu.
Cumhuriyetçilerin büyük bölümü askeri müdahaleye destek verirken, Demokratlar, ABD askerlerinin rolü ve Venezuela'da ilerleyen dönemi sorguladı.
Üyeler, Dışişleri Bakanı Rubio ile Savunma Bakanı Hegseth'in de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer tarafından yaklaşık iki saat süren gizli oturumda bilgilendirildi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, ülkesinin Venezuela'yı işgal etmediğini savundu
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Venezuela'ya ilişkin düzenlenen kapalı oturumun ardından, başkent Washington'da Kongre binasının bulunduğu Capitol Hill'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Trump yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalesinin "kararlı ve meşru" bir adım olduğunu söyleyen Johnson, "Savaşta değiliz, Venezuela'da ABD silahlı kuvvetleri yok ve o ülkeyi işgal etmiyoruz." ifadesini kullandı.
Johnson, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "yasa dışı uyuşturucu ve şiddet yanlısı kartel üyelerini" ABD'ye sokarak çok sayıda Amerikalının ölümünden sorumlu olduğunu ileri sürdü.
Kongrenin askeri operasyonlar üzerindeki rolüne de değinen Johnson, Savaş Yetkileri Yasası kapsamında operasyonlar öncesinde Kongre onayı ya da ön bildirim zorunluluğunun bulunmadığını vurguladı.
Johnson, konuyla ilgili gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürdüklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.