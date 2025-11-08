Dolar
Kocaeli Dilovası'ndaki bir parfüm deposunda çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, Putin ile görüşmenin her zaman ihtimal dahilinde olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelme olasılığına ilişkin, "Her zaman bir ihtimal var. Çok yüksek bir ihtimal." dedi.

Damla Delialioğlu  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
ABD Başkanı Trump, Putin ile görüşmenin her zaman ihtimal dahilinde olduğunu söyledi

Ankara

Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenmesi planlanan ancak daha sonra iptal edilen Trump-Putin zirvesinin yapılması ihtimaline ilişkin, "Her zaman bir ihtimal var. Çok yüksek bir ihtimal." ifadelerini kullandı.

Olası bir görüşmenin Budapeşte’de yapılmasını isteyip istemediği sorulan Trump, "Macaristan’da, Budapeşte'de yapılmasını isterim. Başta yapmak istemediğimi fark ettim çünkü önemli bir şey olacağını düşünmüyordum. Ama yaparsak, Budapeşte’de olmasını isterim, evet, iyi olur." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, 16 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde, Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'ın 21 Ekim'de Trump ile Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıklamasının ardından Trump, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." demişti.

