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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Başkanı Trump: Kimse Filistinlileri (Gazze'den) sınır dışı etmiyor

ABD Başkanı Donald Trump, kimsenin Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu.

Salih Okuroğlu  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
ABD Başkanı Trump: Kimse Filistinlileri (Gazze'den) sınır dışı etmiyor

Ankara

Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına konuştu.

Bir muhabirin Martin'e yönelik, "Peki ya Başkan Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planını onunla görüşüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu Trump, araya girerek kendisi yanıtladı.

Trump, "Hiç kimse Filistinlileri sınır dışı etmiyor." diye konuştu.

Trump’ın Gazze’ye ilişkin sürgün planını açıklamasının ardından İsrail’de aşırı sağcı siyasetçiler, sık sık Gazzelileri bölgeden sürgün etme çağrısı yapmaya başladı.

ABD Başkanı Trump, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilerek başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde yapılacak yeni yerleşim yerlerine sürgün edilmeleri teklifinde bulunmuştu.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Trump'ın sözde Gazze'nin "temizlenmesi için" bölgedeki Filistinlilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi teklifi üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.

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