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Dünya

İsrail basınına göre, Filistinli ünlü işadamı, ABD Başkanı Trump'ın Gazze politikasında kilit rol oynuyor

The Jerusalem Post gazetesi, Trump'ın ekibinden Adam Boehler'ın Filistinli işadamı Masri'nin özel uçağıyla seyahat ettiğini, Gazze'nin geleceği konusunda Beşar el-Mısri'ye danıştığını öne sürdü.

Burak Dağ  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
İsrail basınına göre, Filistinli ünlü işadamı, ABD Başkanı Trump'ın Gazze politikasında kilit rol oynuyor

Kudüs

ABD vatandaşı Filistinli ünlü işadamı Beşar el-Masri'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze planı" için kilit bir figür olarak öne çıktığı belirtildi.

The Jerusalem Post gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hamas'la görüşmeler yürüten ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in Gazze’nin geleceği konusunda Mısri’ye danıştığı öne sürüldü.

Trump'ın Gazze'ye ilişkin planında kendisini kilit bir oyuncu olarak konumlandıran Masri'nin, Boehler'in danışmanı olduğu hatırlatıldı.

Hamas'la yürütülen görüşmeler de dahil olmak üzere Boehler'in bölgeyi ziyaretlerinde, Masri'nin özel uçağını kullandığı ve Filistinli işadamının kendisine eşlik ettiği aktarıldı.

Haberde, Gazze'nin yeniden inşası çabalarına öncülük edebilecek isimlerden biri olarak öne çıkan Masri'nin, Hamas ya da Filistin yönetimi ile bağı olmayan pragmatik bir figür olarak öne çıktığı belirtildi.

Masri daha önce verdiği bir röportajda, "Şimdi dünya Gazze'de yaşananları izlerken şu soru akla geliyor: Gazze'yi yeniden inşa edecek kişi Masri mi olacak?" ifadelerini kullanmıştı.

Filistin'in Nablus kentinde doğan milyarder işadamı Masri, işgal altındaki Batı Şeria'da hayata geçirilen en büyük proje olan Ravabi kentinin yatırımcısıydı.













Bir ayağı her iki dünyada da olan bir milyarder

Masri sıradan bir işadamı değil. Batı Şeria'da planlanan ilk Filistin şehri olan Rawabi'nin arkasındaki isim ve İsrail de dahil olmak üzere Orta Doğu'da geniş bir yatırım portföyüne sahip. Tecrübeli bir girişimci olan Masri, Trump ile iş dünyasına yönelik bir yaklaşımı paylaşıyor ve bu da onu yönetimin bölgeye yönelik ekonomik vizyonuna doğal bir uyum haline getiriyor.

Gençliğinde İsrail karşıtı protestolara katılmış olan geçmişine rağmen Masri bugün Hamas ya da Filistin Yönetimi ile hiçbir bağı olmayan pragmatik bir figür olarak görülüyor. Nablus doğumlu bir Filistinli ve ABD vatandaşı olarak sahip olduğu çifte kimlik ona benzersiz bir konum kazandırdı: Filistinli iş çevrelerinde nüfuzunu korurken Amerikan yönetimi tarafından da geniş kabul görüyor.

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Masri Gazze'nin yeniden inşasına öncülük edebilir mi?

Masri'nin zenginliği, iş zekası ve siyasi tarafsızlığı onu Gazze'de savaş sonrası yeniden inşa çabalarına öncülük etmek için birincil aday haline getiriyor. Amcası Munib Masri 91 yaşında Filistinli bir iş adamı ve genellikle Filistinli finans elitinin bir parçası olarak görülüyor. Masri ailesi uzun zamandır bölgedeki büyük yatırım projelerinde yer alıyor.

Beşar Masri daha önce verdiği bir röportajda şöyle demişti: "Eğer bir şehir inşa edebiliyorsak, bir devlet de inşa edebiliriz." Şimdi dünya Gazze'de yaşananları izlerken şu soru akla geliyor: Gazze'yi yeniden inşa edecek kişi Masri mi olacak?

Boehler'in sözcüsü Masri'nin ABD'nin bölge stratejisindeki rolü hakkında yorum yapmayı reddetti.




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