ABD Başkanı Trump, Fed'de kalırsa Powell'ın mutlu olmayacağını söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Fed Yönetim Kurulunda kalmaya karar vermesi durumunda mutlu olmayacağını ifade etti.
New York/Washington
Trump, CNBC'ye verdiği röportajda Fed Başkanı Powell'ın görev süresi dolduğunda yerine geçebilecek isimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Fed başkanı adayları arasında ismi geçen Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in "harika" olduğunu söyleyen Trump, "Aslında onu olduğu yerde tutmak istiyorum." şeklinde konuştu.
Trump, bu durumda aday sayısının kaça düştüğü sorulduğunda, "Üç adaya indiğimizi söyleyebilirim, ama iki adaya indi. Ve muhtemelen size şunu söyleyebilirim, benim aklımda belki bir adaya indi." diyerek, bu konuda bir karara yaklaşmış olabileceğinin sinyalini verdi.
Adaylar arasında ismi geçen, BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder'ın "çok iyi" olduğunu belirten Trump, tüm adayları övdü.
Trump, sorunun şu anda Fed'de bulunan kişi (Powell) olduğunu belirterek, "Her zaman çok geç kalıyor, diğer tarafın siyaseti söz konusu olduğunda ise tam tersine çok erken davranmıştı." ifadesini kullandı.
Powell'ın başkanlık görev süresi dolduktan sonra Fed Yönetim Kurulunda kalmaya karar vermesi halinde ne yapacağına yönelik soru üzerine Trump, "Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Eğer bu olursa, hayatı çok da mutlu olmayacak. Bence ayrılmak istiyor. İyi bir iş çıkarmadı. Fed binaları konusunda korkunç bir iş çıkardı." değerlendirmesini yaptı.
Trump, Fed binaları için çok fazla harcama yapıldığını savunarak, Powell'ın ya "beceriksiz" ya da "sahtekar" olduğunu öne sürdü.
Trump, Grönland çerçeve anlaşmasının süresinin "sonsuz" olacağını belirtti
Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında katıldığı 56. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
CNN muhabirinin Grönland çerçeve anlaşmasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Trump, "Bu uzun vadeli ve nihai bir anlaşma." dedi.
Trump, anlaşmanın Grönland'ın ABD'ye geçişini nasıl tanımlayacağı konusuna girmedi.
Çerçeve anlaşmanın süresinin ne kadar olacağı yönündeki soruya ise "Sonsuz." diye cevap veren Trump, "Bu, nihai uzun vadeli bir anlaşma ve bu anlaşma herkesi çok iyi bir konuma getiriyor." yorumunu yaptı.
ABD Başkanı Trump, Davos'taki temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıklamıştı.
Amerikan Truth Social hesabından bir açıklama yapan Trump, Rutte ile görüşmesine ilişkin, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.
Trump ayrıca, Grönland ile ilgili olarak "Altın Kubbe" savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve tüm sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff uhdesinde yürütüleceğini ifade etmişti.
Başkan Trump, 17 Ocak'ta, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.