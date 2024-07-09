Dolar
32.78
Euro
35.51
Altın
2,358.80
ETH/USDT
3,082.60
BTC/USDT
57,683.00
BIST 100
10,861.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray, ilk etap yurtdışı kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidiyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Kiev'de çocuk hastanesini vurmasına tepki gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da çocuk hastanesine yaptığı füze saldırılarını, "Rusya'nın vahşetinin korkunç bir hatırlatıcısı" olarak nitelendirdi.

Salih Okuroğlu  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Kiev'de çocuk hastanesini vurmasına tepki gösterdi

Ankara

Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biden, "Rusya'nın onlarca Ukraynalı sivilin ölümüne ve Kiev'in en büyük çocuk hastanesinde hasara ve kayıplara neden olan füze saldırıları, Rusya'nın vahşetinin korkunç bir hatırlatıcısıdır." ifadesini kullandı.

Dünyanın Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmesi ve "Rus saldırganlığının" görmezden gelinmemesinin kritik önem taşıdığını belirten Biden, bu hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ve NATO liderlerini başkent Washington'da ağırlayacağını hatırlattı.

Biden, müttefikleriyle birlikte Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirecek yeni tedbirler açıklayacaklarını kaydetti.

Ukrayna, Rusya'nın yoğun füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın, dün başkent Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirmişti.

Zelenskiy, Kiev'in yanı sıra Dnipro, Kriviy Rig, Slovyansk ve Kramatorsk kentlerinin 40'tan fazla çeşitli füzelerle hedef alındığını kaydetmişti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise Rus ordusunun gerçekleştirdiği füze saldırısında "Ohmatdit Çocuk Hastanesi"nin hasara uğradığını bildirmişti.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da Kiev'deki Dnipro ilçesinde sağlık merkezinin de Rus saldırısı sonucu zarar gördüğünü ve binanın kısmen yıkıldığını belirtmişti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın ülkesine düzenlediği yoğun füze saldırılarında ölenlerin sayısının 36, yaralı sayısının ise 166'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
Polat çiftine yönelik hazırlanan iddianame iade edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Hizmetler Başvuru Rehberi" hazırladı
İzmir Aliağa'da gümrüğe yönelik rüşvet soruşturmasında 77 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gitti

Benzer haberler

ANALİZ - Afrika'da darbeler ve Burkina Faso'da 2. bağımsızlık dönemi

ANALİZ - Afrika'da darbeler ve Burkina Faso'da 2. bağımsızlık dönemi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Austin bir araya geldi

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Kiev'de çocuk hastanesini vurmasına tepki gösterdi

Japon ve ABD'li firmalar çip teknolojisi için "US-JOINT" konsorsiyumu kuruyor

Japon ve ABD'li firmalar çip teknolojisi için "US-JOINT" konsorsiyumu kuruyor
Dünya'ya 64 ışık yılı uzaklıktaki ötegezegen "çürük yumurta" gibi kokuyor olabilir

Dünya'ya 64 ışık yılı uzaklıktaki ötegezegen "çürük yumurta" gibi kokuyor olabilir
Ukrayna: Rusya'nın düzenlediği füze saldırılarında ölü sayısı 36'ya yükseldi

Ukrayna: Rusya'nın düzenlediği füze saldırılarında ölü sayısı 36'ya yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet