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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

ABD Başkanı Biden: Rus saldırıları sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa'nın﻿﻿ güvenliğine de karşıdır

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin "Bu saldırı, sadece Ukrayna'ya değil Avrupa'nın güvenliğine, küresel barış ve istikrara karşıdır. " değerlendirmesinde bulundu.

Dildar Baykan Atalay   | 04.03.2022
ABD Başkanı Biden: Rus saldırıları sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa'nın﻿﻿ güvenliğine de karşıdır

Washington DC

Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldiği Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile ikili görüşmesi öncesi gazetecilere Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu.

Finlandiya ile ilişkilerinin Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'ya ortak tepki oluşturulması bağlamında daha da önemli hale getirdiğini belirten Biden, "Bu saldırı, sadece Ukrayna'ya değil Avrupa'nın güvenliğine, küresel barış ve istikrara karşıdır. Bu konuda Niinisto ile hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Biden, Finlandiya'nın ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunun altını çizerek, Ukrayna'ya savunma ve insani yardım sözlerini de tutacaklarını kaydetti.

Biden, savaştan kaçan Ukraynalılara yardımlarından dolayı Polonya'ya teşekkür etti

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve olonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve Rusya'ya getirilen ağır yaptırımlar konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD'nin Polonya ve tüm NATO müttefiklerinin güvenliğine yönelik taahhüdünü yineleyen Biden, 4 bin 700'ü son dönemde NATO'nun doğu kanadını desteklemek için görevlendirilen toplam 9 bin Amerikan askerine Polonya'nın ev sahipliği yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Biden, ABD'nin Polonyalı mevkidaşlarıyla Avrupa'nın güvenliği ve istikrarının korunması için omuz omuza duracağını belirtirken, iki lider Ukrayna halkını desteklemenin ve bölgeye acil insani yardım götürmenin önemini vurguladı.

Görüşmede Biden, Duda ve Polonya halkına savaştan kaçan 700 bin Ukraynalıya ev sahipliği yaptığı ve yardım ettiği için teşekkür etti.

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