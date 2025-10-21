Dolar
41.96
Euro
48.74
Altın
4,104.25
ETH/USDT
4,016.20
BTC/USDT
112,023.00
BIST 100
10,467.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Türkiye'nin ateşkeste yapıcı rol oynadığını söyledi

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Gazze'deki ateşkes planında "Türkiye'nin yapıcı bir rol oynadığını" belirterek İsrail'e Gazze'de konuşlanacak yabancı güçlerin kim olacağı konusunda bir zorlama yapmayacaklarını söyledi.

Enes Canlı, Faruk Hanedar  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Türkiye'nin ateşkeste yapıcı rol oynadığını söyledi

Kudüs

Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İsrail'deki temasları sonrasında ABD ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin uygulanması ve gözetimi için kurduğu merkezde basın toplantısı düzenledi.

Batı basınını eleştiren Vance, "her ihlal yaşandığında ateşkesin bittiği" başlıkları attıklarını, sürecin ilerlediğini "ancak zaman alacağını" belirterek "Ateşkes bitmedi. İki taraf da uzunca bir süredir çatıştığından bunlar oluyor." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini, silah bırakan Hamas unsurlarına af sağlanacağını aktaran Vance, Hamas'ın sürecin ilerlemesi, Gazze'de yeniden inşanın başlaması için bunu yapması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin "yapıcı" rolüne takdir

Vance, Gazze'deki ateşkes planının süreçlerini, "Hamas'ın silah bırakması, Uluslararası İstikrar Güçlerinin burada konuşlanması ve alternatif bir yönetimin kurulması" olarak sıraladı. ABD Başkan Yardımcısı, tüm bu süreçlerin zaman alacağını belirterek, ABD askerlerinin Gazze'de bulunmayacağını vurguladı.

İsrail ve bazı Körfez ülkelerinde söz konusu Hamas olunca bir sabırsızlık gözlediklerini aktaran Vance, süreç boyunca "esnek olmaları" gerektiğini söyledi.

Vance, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerini bulmanın zaman alacağını, bazılarının "enkaz dağları altında kaldığını" paylaştı.

Gazze'de konuşlanacak uluslararası askeri güce ilişkin bir soruyu yanıtlayan Vance,"Yabancı güçlerden kimlerin buraya geleceğine ilişkin İsraillilere herhangi bir zorlama yapmayacağız. Herkesin oynayacağı bir rol var. Kimileri yeniden yapılanma, kimisi sahada asker, kimisi finansman, kimisi de taraflar arasında iletişim, çatışmasızlığın sağlanması gibi roller oynayacak. Türklerin de bu anlamda şu ana kadar yapıcı bir rol oynadığını görüyoruz. Bunun için de minnettarız." diye konuştu.

Kushner: Plan tasarlandığı gibi işliyor

Gazze'deki ateşkesin müzakere sürecinde de rol alan ABD Başkanı'nın danışmanı ve damadı Kushner, Gazze'de Hamas'ın kontrol ettiği bölgelere herhangi bir yeniden imar projesi ya da finansmanın sağlanmayacağını, İsrail kontrolündeki bölgelerde bazı projelerin değerlendirildiğini dile getirdi.

Kushner, "planın tasarlandığı gibi işlediğini" belirterek insani yardımların girişi için ABD, İsrail ve uluslararası kuruluşlar arasında gelişen bir koordinasyon sağlandığını belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff da, sürecin beklenenden hızlı ve olumlu yönde geliştiğini vurgulayarak "bugün olmayı planladıkları yerin çok ötesinde olduklarını" söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, Adıyaman İndere'nin yeni görüntülerini paylaştı
Kahramanmaraş'ta yıkım sırasında devrilen bina yoldan geçen otomobile zarar verdi
Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı
İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 3 organize suç örgütünü çökerttik, 370 şüpheli şahsı bu vakte kadar gözaltına aldık

Benzer haberler

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Avrupa, Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamalı

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Avrupa, Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamalı

Beyaz Saray, yakın gelecekte bir Trump-Putin zirvesi beklenmediğini açıkladı

Ateşkesi ihlal eden İsrail'de, Avrupa Ligi basketbol maçlarının oynanması önerisi üzerinde anlaşıldı

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Türkiye'nin ateşkeste yapıcı rol oynadığını söyledi

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Türkiye'nin ateşkeste yapıcı rol oynadığını söyledi
ABD'li medya şirketi Warner Bros. Discovery, "satış" dahil seçenekleri gözden geçiriyor

ABD'li medya şirketi Warner Bros. Discovery, "satış" dahil seçenekleri gözden geçiriyor
Türk Kızılay, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle duyma kaybı yaşayan Filistinlilere işitme cihazı dağıttı

Türk Kızılay, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle duyma kaybı yaşayan Filistinlilere işitme cihazı dağıttı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet