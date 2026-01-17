Dolar
Suriye’deki son duruma ilişkin Deyr Hafir’den yayındayız
logo
Dünya

Trump'tan Sisi'ye Mısır ile Etiyopya arasındaki Hedasi Barajı anlaşmazlığında arabuluculuk teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır ile Etiyopya arasında anlaşmazlığa neden olan Hedasi (Rönesans) Barajı konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu Mısır'a iletti.

Hakan Çopur  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Trump'tan Sisi'ye Mısır ile Etiyopya arasındaki Hedasi Barajı anlaşmazlığında arabuluculuk teklifi

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye gönderdiği mektubu paylaştı.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında anlaşmazlığa neden olan Hedasi (Rönesans) Barajı ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu belirten Trump, "Nil Nehri'nin suyunun paylaşımı sorununu temelden ve sonsuza kadar çözmek için Mısır ve Etiyopya arasında ABD'nin arabuluculuğunu yeniden başlatmaya hazırım." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump, Nil Nehri suyunun hiçbir ülke tarafından tek başına kontrol edilmemesi gerektiğini kaydederek, "Nil Nehri'nin Mısır ve halkı için derin önemini anlıyoruz ve Mısır, Sudan Cumhuriyeti ile Etiyopya'nın su ihtiyaçlarını uzun vadede karşılayacak bir sonuca ulaşmasına yardımcı olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, Mısır ve Sudan için kuraklık dönemlerinde öngörülebilir su salımının garanti edilmesinin ve aynı zamanda Etiyopya'nın da önemli miktarda elektrik üretmesine olanak tanıyacak formülün mümkün olduğunu savundu.

Hedasi konusunun kendisi için önemli bir başlık olduğunu vurgulayan Trump, "Bu barajla ilgili anlaşmazlığın Mısır ve Etiyopya arasında büyük bir askeri çatışmaya yol açmamasını umuyorum." ifadesini kullandı.

Sudan, Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, uzun yıllardan beri Hedasi Barajı (Rönesans Barajı) konusunda karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başlamıştı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajı doldurmakta ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülkelere düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020’de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022’de elektrik üretimine başlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 13 şüpheli tutuklandı
Murat Özkaya'nın sahibi olduğu 8 şirket ile Eyüpspor'a kayyum atandı
İstanbul Valiliğinden hafta sonu için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

