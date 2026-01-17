Dolar
Dünya

Almanya Başbakanı Merz, ABD’nin kurallara dayalı düzene sırt çevirdiğini söyledi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin en önemli müttefiki olan ABD’nin kurallara dayalı düzene sırt çevirdiğini gördüklerini söyledi.

Erbil Başay  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Almanya Başbakanı Merz, ABD’nin kurallara dayalı düzene sırt çevirdiğini söyledi

Berlin

Alman basınında yer alan haberlere göre Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı da olan Merz, Baden-Württemberg eyaletinin Heddesheim beldesinde partisinin düzenlediği bir etkinliğe katıldı.

Merz burada yaptığı konuşmada Avrupa'yı ABD'den bağımsız olmaya çağırarak, "Dünyadaki en önemli müttefikimizin, ki bu bugüne kadar ABD olmuştur, kurallara dayalı düzenden uzaklaştığını görüyoruz." dedi.

ABD politikasının gelişiminin, uluslararası hukuk yerine salt güç ve çıkar odaklı bir politikaya doğru yöneldiğini savunan Merz, ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilebileceğini belirterek, "Ancak eleştirinin muhatabı buna tepki vermeyip yaptıklarını doğru buluyorsa, eleştirinin ne faydası var?" ifadesini kullandı.

Ancak bu durumda "kafanın kuma gömülmemesini" isteyen Merz, saygı görmek için Almanya'nın kendi çıkarlarını gözetmeyi öğrenmesi gerektiğini belirtti.

Merz, ülkede insanların daha uzun ve daha fazla çalışılmasını talep ederek sanayinin temelinin korunması gerektiğini, aksi takdirde sorunların çözülmeyeceğini sözlerine ekledi.

