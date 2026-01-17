Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,300.70
BTC/USDT
95,454.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Venezuela

Venezuela Savunma Bakanı Lopez, ABD saldırısında 47 askerin öldüğünü bildirdi

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesinde, 47 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sinan Doğan  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Venezuela Savunma Bakanı Lopez, ABD saldırısında 47 askerin öldüğünü bildirdi

Bogota

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Lopez, 3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela'ya saldırısı esnasında yaşamını yitiren Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) mensubu askerlerle ilgili konuştu.

Lopez, "Venezuela’ya karşı kullanılan ileri teknoloji ve ezici düzeydeki orantısız kaynaklar karşısında, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerden 47 erkek ve kadın asker hayatını feda etti." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD saldırısında 32 Kübalının da öldüğünü hatırlatan Lopez, şöyle devam etti:

"Silahlı kuvvetlerimizi geliştirmek için Ayacucho Planı’nı devreye alıyoruz ancak şimdi gözden geçirilmesi gereken unsurlar ve yeniden yapılandırmayı zorunlu kılan bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Amacımız, Venezuela’ya saygıyı ve ulusal Anayasa’nın tam olarak uygulanmasını garanti eden askeri gücü pekiştirmektir."

Lopez, ülkenin içinde bulunduğu "kritik ve acı dolu zamanlara" dikkat çekerek, "Silahlı kuvvetlerimizin manevi bir güce ihtiyacı var. Askeri onurumuz, haysiyetimiz ve şerefimiz dimdik ayakta." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 13 şüpheli tutuklandı
Murat Özkaya'nın sahibi olduğu 8 şirket ile Eyüpspor'a kayyum atandı
İstanbul Valiliğinden hafta sonu için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Beyaz Saray, Gazze'deki geçiş sürecini yönetecek "Barış Kurulu" üyelerini açıkladı

Beyaz Saray, Gazze'deki geçiş sürecini yönetecek "Barış Kurulu" üyelerini açıkladı

Venezuela Savunma Bakanı Lopez, ABD saldırısında 47 askerin öldüğünü bildirdi

Trump'tan Sisi'ye Mısır ile Etiyopya arasındaki Hedasi Barajı anlaşmazlığında arabuluculuk teklifi

Anket: ABD halkının yüzde 62'si Başkan Trump'ın başkanlık yetkisini aştığı görüşünde

Anket: ABD halkının yüzde 62'si Başkan Trump'ın başkanlık yetkisini aştığı görüşünde
Japonya'dan X platformuna, Grok'un müstehcen içerik üretmesine karşı önlem alınması çağrısı

Japonya'dan X platformuna, Grok'un müstehcen içerik üretmesine karşı önlem alınması çağrısı
Rusya: Ukrayna krizinin çözümü, Avrupa güvenliği istişare edilmeden mümkün değil

Rusya: Ukrayna krizinin çözümü, Avrupa güvenliği istişare edilmeden mümkün değil
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet