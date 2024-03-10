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Dünya

ABD basınına göre Beyaz Saray'ın İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yönelik hayal kırıklığı artıyor

ABD merkezli Intelligencer adlı internet sitesine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğine karşı memnuniyetsizlik artıyor.

Bekir Aydoğan  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
ABD basınına göre Beyaz Saray'ın İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yönelik hayal kırıklığı artıyor

İstanbul

Intelligencer adlı internet sitesinde yer alan “Biden’ın Netanyahu’yu terk etme planı” başlıklı haberde, Beyaz Saray yönetiminin Netanyahu’ya karşı artan memnuniyetsizliği ele alındı.

Haberde görüşlerine yer verilen İsrail'in eski ABD Büyükelçisi Itamar Rabinovich, Beyaz Saray’ın uzun süredir Netanyahu’dan memnun olmadığını belirterek, “Ama bence şimdi onlar (Biden yönetimi) daha öfkeliler ve tonu keskinleştiriyorlar. Biden kişisel olarak onun (Netanyahu’nun) üstüne gelmiyor ancak kayıt dışı ve kapalı toplantılarda bu düşünce net.” ifadelerini kullandı.

Rabinovich, Biden ve Netanyahu’nun pek çok konuda anlaşamadıkları yorumunda bulunarak, bunlar arasında İsrail’in saldırıları sonrası Gazze’nin durumu, Filistin Yönetimi, İsrail-Filistin müzakereleri gibi önemli konuların bulunduğunu söyledi.

Haberde “ABD’li yetkililerin sık sık danıştığı İsrailli bir uzman” olarak nitelenen ve ismi verilmeyen bir kişi ise, “(Beyaz Saray) Yönetimdeki ciddi bir ismin kendisine Netanyahu koalisyonunu çökmeye zorlayacak şeyin ne olduğunu sorduğunu” vurguladı.

“Biden’ın aşırıya kaçılmaması ve net bir çıkış stratejisi konusundaki uyarılarına rağmen, Netanyahu liderliğinden duyduğu hayal kırıklığının artmaya başladığı” değerlendirmesine yer verilen haberde, Netanyahu’nun İsrail’de de esir ailelerinin öfkesi nedeniyle “oldukça savunmasız bir durumda olduğu” yorumu yapıldı.

Haberde Biden yönetiminin konuya dair duruşu hakkında bilgi sahibi olan bir ABD’li kaynak olarak tanımlanan bir başka kişi ise “Beyaz Saray’ın, Netanyahu’nun manevra yapacak alanı olmadığını fark ettiği” değerlendirmesinde bulunarak, “Bu politika tamamen değişmeli, bence zaman daralıyor.” ifadelerini kullandı.

İsrailli avukat ve jeopolitik uzmanı Daniel Seideman da “(Biden) Yönetimin, Netanyahu'yu daha önce olmamış bir şekilde test etmeye hazırlandığı” değerlendirmesinde bulunarak, “Bizimle misin yoksa bize karşı mı? Eğer bize karşıysan sonuçları olacaktır.” diye düşünüldüğü yorumunda bulundu.

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