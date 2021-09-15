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Dünya

ABD basını: Biden yönetimi uluslararası uçuşlar için binişten önce aşı zorunluluğu getirmeyi görüşüyor

ABD basını, Başkan Joe Biden yönetiminin, hava yolları ile seyahat eden uluslararası yolculara uçağa binmeden önce Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirmeyi görüştüğünü yazdı.

Dildar Baykan Atalay   | 15.09.2021
ABD basını: Biden yönetimi uluslararası uçuşlar için binişten önce aşı zorunluluğu getirmeyi görüşüyor

Washington DC

Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimindeki bazı görevliler halihazırda birçok ülkenin uluslararası uçuşlar için aşı zorunluluğu getirdiğine işaret ederek, ABD'nin de aynısını yapması gerektiğini belirtti.

Ancak bazı Beyaz Saray yetkilileri ise kişilerin bir kez aşı olmasının uçuşlar için yeterli olması gerektiğini, herkesin her uçağa binişinde aşı olmasının mantıklı olmadığını savundu.

Söz konusu aşı planlarının hala tartışılmaya devam ettiğini belirten kaynaklar, iç hatlar uçuşları için de aşı zorunluluğunun gündemde olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci de dün katıldığı bir televizyon yayınında aşı zorunluluğu konularının masada olduğunu dile getirdi.

Biden'ın çalışanlara aşı zorunluluğu getirmesi tepkilere yol açmıştı

Biden'ın, 9 Eylül'de çalışanlar için aşı zorunluluğunu yaklaşık 100 milyon kişiyi kapsayacak şekilde genişletmesi, Cumhuriyetçi kesimde sert tepkiye neden olmuştu.

Söz konusu zorunluluğu anayasaya aykırı bulan birçok Temsilciler Meclisi üyesi ve Senatör Biden'ı "otokrat" ve "diktatör" olarak nitelendirmişti.

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