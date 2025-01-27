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Dünya

ABD askerleri, Suriye'deki Deyrizor Valiliğinin, PKK/YPG'nin yıktığı köprüyü onarımı sırasında mevzilendi

Suriye'de Deyrizor Valiliği, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Nehri üzerinde yıktığı Harbi Köprüsü'nü sivillerin geçişi için onarırken, ABD askerleri de köprünün başında mevzilendi. AA ekibi, köprünün başında mevzilenen ABD'li askerleri görüntüledi.

Salih Okuroğlu, Ömer Koparan  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
ABD askerleri, Suriye'deki Deyrizor Valiliğinin, PKK/YPG'nin yıktığı köprüyü onarımı sırasında mevzilendi Fotoğraf: Kasım Amiri - AA

Deyrizor

Deyrizor Valiliği, terör örgütü PKK/YPG'nin yıktığı, kentin iki yakasını birbirine bağlayan köprüyü sivillerin kullanabilmesi için onarmaya başladı.

Köprünün onarım çalışmaları sırasında ABD ordusu, 4 zırhlı araç, onlarca asker ve 2 iş makinesiyle bölgeye gelerek gözlem yaptı.

AA, ABD askerlerinin, köprünün başında mevzilenerek namlularını bir süre Suriyeli güvenlik güçlerine doğrulttuğu anları görüntüledi.

Fırat Nehri'nin içinden geçtiği Deyrizor'un batısı Şam yönetiminin kontrolünde bulunurken, doğusu ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde.

Harbi Köprüsü, Deyrizor kentinin iki tarafını birbirine bağlayan bir köprü konumundaydı.

AA ekibi, ABD askerlerinden bazılarını görüntüledi.

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