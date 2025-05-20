AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Suriye'ye yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneğimiz yok
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan Suriye'deki devrik Esed rejimine yönelik yaptırımların kaldırılması için yeni kararlar çıkmasını umduğunu söyledi.
Brüksel
Kallas, Brüksel'de AB ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarını aynı gün bir araya getiren toplantıları öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Dışişleri bakanlarının Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunu görüşeceğini belirten Kallas, "Umarım bugün ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşabiliriz." dedi.
Kallas, toplantı öncesinde AB ülkelerinin bu konuda yoğun tartışmalar yaşadığını belirterek "(Şam'daki) Hükümetin doğru yöne gidip gitmediği konusunda endişeler var ancak bence başka seçeneğimiz yok. Ya onlara ülkeyi istikrara kavuşturma olanağı vereceğiz ya da bunu yapmayacağız ve Afganistan'da olan gibi bir şeye sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin de Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının olumlu bir adım olduğunu ifade eden Kallas, AB'nin bu konuda öncü olduğunu vurguladı.
AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları
AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011'de başladı.
Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı. Beşşar Esed'den bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı.
Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı. Yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.
AB, 24 Şubat'ta ise Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları "askıya almaya" karar verdiğini duyurmuştu.
AB yetkilileri, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili kararların "geri döndürülebilir" nitelikte olduğunu, ülkedeki durumun yakından takip edildiğini vurguluyor.
"(Gazze'ye) Yardımlar, Avrupa'nın parasıyla finanse ediliyor"
Kallas, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine izin vermemesi nedeniyle sınırda bekletilen yardımların "Avrupa'nın parasıyla finanse edildiğini", dolayısıyla içeri girmesi gerektiğini söyledi.
Kallas, başkent Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Toplantıda, bakanların Gazze'deki durumu görüşeceğini ifade eden Kallas, yardımların en kısa sürede Gazze'ye ulaştırılması gerektiği konusunda fikir birliğinin bulunduğunu aktardı.
Kallas, "Sınır kapılarının arkasında bekleyen binlerce tır var. Yardımlar, Avrupa'nın parasıyla finanse ediliyor. Yardımların insanlara ulaşması gerekiyor. Çünkü durum son derece ciddi." diye konuştu.
"Cezasızlık" eleştirisi
Öte yandan Kallas, AB tarafından Brüksel'de 4'üncüsü düzenlenen Avrupa İnsani Forumu'nda da Gazze'deki durumla ilgili konuştu.
Kallas, "İnsani yardımların silah olarak kullanılması korkusuna verilecek yanıt, yardımları engellemek değil, Gazze'ye olabildiğince çok insani yardım götürmektir. İsrail hükümetiyle yaptığım tüm görüşmeler de dahil, bu mesajı her fırsatta ilettim." dedi.
Dün yapılan AB-İngiltere zirvesinde de tarafların bu konuda aynı fikirde olduğunu açıkça belirttiklerini ifade eden Kallas, şunları kaydetti:
"İnsani krizler nadiren kaza sonucudur. Bunlar genellikle siyasi başarısızlığın, temel normların aşınmasının veya cezasızlığın sonucudur. Bu nedenle uluslararası ve insancıl hukuku ihlal etmenin sorumluluğu temeldir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.