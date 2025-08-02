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Ekonomi

AJet'in Halep seferleri başladı

Türkiye’nin hava yolu şirketlerinden AJet, Suriye’nin başkenti Şam’dan sonra tarihi ve kültürel merkezi Halep’i de uçuş ağına ekledi.

Ahmet Karaahmet, Ömer Koparan  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
AJet'in Halep seferleri başladı

Halep

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Halep Uluslararası Havalimanı’na ilk sefer, sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

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Orta Doğu, Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika’da uçuş ağını genişleten AJet’in Suriye’deki ikinci rotası olan Halep – İstanbul seferleri, haftada karşılıklı 4 gün düzenlenecek.

AJet’in yolcularını taşıyan uçak, yaklaşık 2 saat süren uçuşun ardından Halep Uluslararası Havalimanı’nda törenle karşılandı.

Halep’te düzenlenen karşılama törenine, Suriye sivil havacılık otoritesi temsilcileri ile AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.

AJet, 1 Temmuz’da İstanbul – Şam seferlerine başlamıştı.

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