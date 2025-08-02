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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık

Bakan Bolat, "Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu temmuzda kırdık. Dolayısıyla tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık" dedi.

Emirhan Yılmaz  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Ticaret Bakanı Bolat: Tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık

Samsun

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Samsun’da temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakan Bolat, "Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu temmuzda kırdık. Dolayısıyla tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık" ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Bolat, "Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı (temmuz) 25 milyar dolar. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yüzde 11'lik artışa tekabül ediyor" diye konuştu.

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