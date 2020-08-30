Euro
8.79
Dolar
7.34
BIST 100
1,100.55
Altın
1,964.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya, Çin ve Türkiye oyunun kurallarını değiştirmek istiyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya, Çin ve Türkiye'nin Avrupa'ya karşı oyunun kurallarını değiştirmek istediğini söyledi.

Yusuf Özcan   | 30.08.2020
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya, Çin ve Türkiye oyunun kurallarını değiştirmek istiyor

Paris

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa'da yayın yapan haftalık Le Journal du Dimanche gazetesinde kaleme aldığı makalede, Rusya, Çin ve Türkiye'nin ortak üç özelliğinin bulunduğunu iddia ederek, "Dışarıda egemen ve içeride otoriter oluyorlar, herhangi dış bakıştan korunması gereken nüfuz alanları oluşturmayı amaçlıyorlar ve küresel oyunun kurallarını değiştirmek istiyorlar çünkü dünyadaki güç dağılımının artık onların kendi doğduğu dönemle hiçbir ilgisi yok." ifadelerini kullandı. 

Egemen ülkelerin temel insan haklarına giderek daha fazla karşı çıktığını ve Belarus'ta olduğu gibi daha fazla özgürlük talep ettiklerinde sivil toplumlara tüm uluslararası desteği engellemeye çalıştığını ifade eden Borrell, Çin'in Hong Kong veya Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde gösterdiği gibi, egemen ülkelerin uluslararası taahhütlerine aykırı olarak kendi vatandaşlarının özgürlüklerini ihlal etmekten çekinmediğini belirtti.

Borrell, Moskova'nın Belarus üzerinde hakkı olduğunu düşündüğünü ve Avrupalıların sivil halka desteğini engellemeye çalıştığını kaydetti.

Belarus'un yeni bir Ukrayna'ya dönüştürülmemesi gerektiğini dile getiren Borrell, Türkiye'nin Akdeniz'deki eylemlerde farklı yöntemler ortaya koyduğunu ifade etti.

Borrell, Türkiye'nin kendini bölgede temel aktör olarak tanımlamaya çalıştığını belirtti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Lozan Antlaşması'nın yıl dönümünde yeniden ibadete açılmasının tesadüf olmadığını ifade eden Borrell, "Türkiye birçok dosyada önemli ortak olmaya devam edecek. Bu, büyük komşuyla tehlikeli bir yüzleşme dinamiğinden çıkmamızı sağlamalıdır." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 243 bin 839'a ulaştı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 186 bin 875'e yükseldi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 990 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 182 bini geçti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 948, Brezilya'da 758, Meksika'da 673 kişi öldü

Benzer haberler

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 243 bin 839'a ulaştı

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 243 bin 839'a ulaştı

Bakan Kasapoğlu: 98 yıl önceki ruhla tarihimizin en büyük zaferlerinden birini kutluyoruz

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya, Çin ve Türkiye oyunun kurallarını değiştirmek istiyor

Diyarbakır annelerinden Mutlu: Son nefesime kadar kızımın peşini bırakmıyorum

Diyarbakır annelerinden Mutlu: Son nefesime kadar kızımın peşini bırakmıyorum
Ağrılı babadan teröristlerce dağa kaçırılan kızına 'Korkma, kaç gel' çağrısı

Ağrılı babadan teröristlerce dağa kaçırılan kızına 'Korkma, kaç gel' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'e daha güçlü bir ülke olarak girmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'e daha güçlü bir ülke olarak girmekte kararlıyız