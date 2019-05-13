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Dünya

AB vatandaşlarının yüzde 43'ü aşırı sağı tehdit olarak görüyor

Avrupa'da 8 ülkede yapılan anket, katılımcıların yüzde 43'ünün kıta genelinde aşırı sağın yükselişini tehdit olarak algıladığını ortaya koydu.

Şerife Çetin   | 13.05.2019
AB vatandaşlarının yüzde 43'ü aşırı sağı tehdit olarak görüyor

Brüksel

Kamuoyu araştırma kuruluşu YouGov, Almanya, Fransa, Belçika, İspanya, İtalya, Polonya, İsveç ve Macaristan'da yaklaşık 8 bin kişiyle anket gerçekleştirdi. 

Anket, AB vatandaşlarının yüzde 43'ünün, aşırı sağın birlik genelinde yükselişini tehdit olarak algıladığını ortaya çıkardı.

Aşırı sağın yükselişine ilişkin tehdit algısının en yüksek olduğu ülke Almanya (yüzde 56) olarak ön plana çıkarken, Almanya'yı İsveç (yüzde 48) ve İspanya (yüzde 45) takip etti.




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