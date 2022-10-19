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Dünya

AB ülkelerinin liderleri enerji krizi gündemiyle toplanacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Avrupa'yı etkileyen enerji krizi, ekonomik durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve dış ilişkiler gibi konuları görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

Ata Ufuk Şeker   | 19.10.2022
AB ülkelerinin liderleri enerji krizi gündemiyle toplanacak

Brüksel

Brüksel'de AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla yarın başlayacak AB Liderler Zirvesi, 2 gün sürecek.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılacak.

Zirvenin ilk günündeki "Ukrayna" oturumuna, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de video konferansla bağlanacak.

Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı güvenlik durumu, alınacak tedbirler ve son gelişmeler liderler tarafından değerlendirilecek. Liderler, Ukrayna'ya sağlanacak desteği de görüşecek.

Enerji odaklı zirve

Zirvenin ana konusu ise Avrupa'daki enerji krizi olacak. Liderler, doğal gaz ve elektrik fiyatlarının durumunu ve enerji arz güvenliğini tartışacak.

Enerji krizine karşı alınacak yeni önlemler ve enerji talebinin azaltılması gibi konuların ele alınacağı zirvede, enerji krizinin ekonomiye olan etkileri de değerlendirilecek.

Zirvede, enerjiye talebi azaltmaya, arz güvenliğini sağlamaya ve fiyatları kontrol altına almaya odaklanılacak.

Bu çerçevede, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün, Avrupa'daki enerji krizine yönelik hazırladıkları yeni tedbirleri içeren bir paket açıklamıştı.

Paket, üye ülkelerin belirli bir miktarı zorunlu olacak biçimde ortak gaz alımı gerçekleşmesine, enerjide zorunlu dayanışma gösterilmesine, likidite sıkıntısı yaşayan enerji firmalarına mali destek sağlanmasına ve yüksek gaz fiyatlarını düşürmek için Avrupa doğal gaz borsalarında acil durumlarda fiyatları sınırlandıracak bir mekanizma kurulmasına yönelik unsurlar içeriyordu.

Von der Leyen, İspanya ve Portekiz'de uygulanan "elektrik üretiminde kullanılan gaza tavan fiyat" uygulamasının AB genelinde değerlendirilebileceğini de açıklamış ancak bu konuda somut adım atmamıştı.

İspanya ve Portekiz, elektrik fiyatlarını düşürmek için üreticilerin doğal gaz fiyatlarını sınırlandırma kararı almış, AB Komisyonu 8 Haziran'da buna onay vermişti.

Öte yandan, AB Komisyonu'nun son enerji paketinde pek çok üye ülkenin talep ettiği ithal doğal gaza doğrudan tavan fiyat getirilmesi yer almadı.

Zirvede, AB Komisyonunun son paketindeki konuların liderler seviyesinde ele alınması bekleniyor.

Aralarında Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın da bulunduğu AB üyesi 15 ülke, ithal doğal gaza tavan fiyat uygulamaya yönelik bir plan hazırlanmasını istiyordu.

Almanya, Hollanda, Danimarka ve bazı ülkeler ise bu aşamada doğal gaz fiyatlarına tavan getirilmesi fikrine sıcak yaklaşmıyor. Gaza tavan fiyat getirilmesinin enerji arz güvenliğini riske sokacağı görüşünde olan bu ülkeler, uygulamanın özellikle kış aylarında doğal gaz tedarikine zarar verebileceğini değerlendiriyordu.

Zirvede, liderler arasında en sert tartışmanın doğal gaza tavan fiyat uygulanması konusunda yaşanması öngörülüyor.

İkinci gün oturumlarında ise dış ilişkiler başlıkları tartışılacak. AB-Asya ilişkilerini değerlendirecek liderler, özellikle Çin konusuna odaklanacak.

Ayrıca, liderler kasım ayındaki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ile aralık ayındaki AB-ASEAN zirvesine hazırlıkları değerlendirecek.

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