Dolar
32.78
Euro
35.08
Altın
2,332.81
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,953.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kurban Bayramı arifesinde trafikteki son duruma ilişkin İstanbul Çamlıca Gişeleri’nden yayındayız.
logo
Dünya

AB, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerini 25 Haziran'da başlatacak

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerine 25 Haziran'da başlanacağını duyurdu.

Selen Valente Rasquinho  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
AB, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerini 25 Haziran'da başlatacak

Brüksel

AB Konseyi dönem başkanı Belçika tarafından yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin büyükelçiler seviyesindeki toplantısından Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerine başlama kararı çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ilk hükümetlerarası konferansların 25 Haziran'da yapılacağı ifade edildi.

Hükümetlerarası konferans, bir aday ülkenin AB üyelik müzakerelerinin ilk resmi aşaması sayılıyor. Üyelik süreci ise yıllar sürüyor.

Konferansın, 25 Haziran'da AB dışişleri bakanları toplantısı sırasında Lüksemburg'da yapılacağı öğrenildi.

Macaristan vetosu aşıldı

Ukrayna ve Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında gelişen ortamda AB'ye üyelik başvurusu yapmıştı.

İki ülke, 23 Haziran 2022'de adaylık statüsü almış, üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı ise 23 Aralık 2023'te çıkmıştı.

AB Komisyonu, geçen hafta her iki ülkenin de müzakerelere resmen başlamak için tüm kritleri yerine getirdiğini duyurmuştu. Ancak 27 üye ülkenin oy birliğini gerektiren bu karar, Macaristan tarafından veto ediliyordu.

1 Temmuz'da AB dönem başkanlığının Macaristan'a geçecek olması, Belçika ve AB Komisyonu'nun bir an evvel müzakereleri başlatmak için çabaları yoğunlaştırmasına neden olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Son 9 günde gerçekleştirilen denetimlerde 467 bin 78 araca ve sürücüye işlem yapıldı
Bakan Tunç, İstanbul'daki trafik kazasının şüphelilerinin ABD'de tutuklandığını bildirdi
Sinop'ta bazı bölgelerde denize giriş yasağı getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Benzer haberler

AB, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerini 25 Haziran'da başlatacak

AB, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerini 25 Haziran'da başlatacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına tepki gösterdi

NATO, Ukrayna'ya güvenlik yardımı ve eğitim koordinasyonuna liderlik edecek

ANALİZ- Ukrayna Barış Zirvesi: Hedef dayanışma mı barış mı?

ANALİZ- Ukrayna Barış Zirvesi: Hedef dayanışma mı barış mı?
Putin, Ukrayna ile ateşkes için Rusya'nın şartlarını açıkladı

Putin, Ukrayna ile ateşkes için Rusya'nın şartlarını açıkladı
AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzattı

AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet